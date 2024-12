En Boca definieron qué pasará con Cristian Medina en 2025.

Con la temporada 2024 culminada en Boca Juniors, lo que sucederá con Cristian Medina a partir del año próximo mantiene en vilo a Fernando Gago y la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme. Según trascendió, hubo avances con respecto a lo que sucederá en las semanas venideras con el volante surgido de las inferiores y hay serias chances de llegar a un acuerdo. Por supuesto, que "Pintita" no lo haya tenido en cuenta en la gran mayoría de los partidos que dirigió será determinante en esta decisión.

Cabe destacar que el último partido que disputó el mediocampista fue el pasado 19 de octubre ante Tigre por la Liga Profesional en la derrota por 3 a 0, con 90 minutos en la cancha. Cuatro días más tarde formó parte de los convocados para los cuartos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia de La Plata, pero no ingresó y nunca más volvió a la nómina del DT. Con este detalle, ahora restan las negociaciones que ya comenzaron y la resolución tendría lugar en la última semana de diciembre.

Según informó Martín Costa, periodista de ESPN, desde la dirigencia hablarán con el representante de Cristian Medina para definir lo que harán en 2025. Cabe destacar que el Fenerbahce de Turquía nunca respondió la última propuesta presentada por Boca y todavía no se definió. Si es que finalmente no emigra al mencionado club turco, la decisión de darle o no rodaje en el verde césped quedará en manos de Gago. Igualmente, se espera que llegue una nueva oferta importante por el volante que convenza a Juan Román Riquelme y compañía para sellar esta cuestión.

Fernando Gago no tuvo en cuenta a Cristian Medina en la mayoría de sus partidos al frente de Boca.

Los números de Cristian Medina con la camiseta de Boca Juniors

Partidos jugados :160.

:160. Goles : 9.

: 9. Asistencias : 10.

: 10. Títulos: Copa de la Liga 2020 y 2022; Copa Argentina 2021; Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

Boca va con todo por el segundo refuerzo para Fernando Gago en 2025

Boca Juniors acelera por el segundo refuerzo del 2025, después de haber cerrado al atacante chileno Carlos Palacios por alrededor de cinco millones de dólares en el mercado de pases. En esta oportunidad, tanto al presidente Juan Román Riquelme como al entrenador Fernando Gago les convence el mismo jugador, al igual que al Consejo de Fútbol. El protagonista en esta ocasión es nada menos que Rodrigo Battaglia, el defensor o mediocampista central de 33 años que se desempeña en Atlético Mineiro de Brasil. Si bien tiene contrato con el club de Belo Horizonte hasta diciembre del 2025, en La Ribera entienden que pueden sacarlo de allí doce meses antes a cambio de aproximadamente tres millones de dólares.

De acuerdo con la información del periodista deportivo Germán García Grova, Gago pretende al ex Huracán y desde el entorno del director técnico ya le manifestaron al jugador que desean contar con él a partir de enero próximo. Además, comunicó que "el futbolista ingresa en su último año de contrato con el Mineiro y evalúa la posibilidad de volver a la Argentina".