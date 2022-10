En Boca, Battaglia cruzó al club y a Riquelme: "Molesta"

Sebastián Battaglia cruzó a Boca y a Juan Román Riquelme tras su salida desprolija como DT a mediados de 2022. Las fuertes declaraciones del extécnico.

Sebastián Battaglia disparó munición gruesa contra Boca y Juan Román Riquelme luego de su salida desprolija del club como entrenador allá por inicios de julio de 2022. El hombre que más títulos ganó en la historia de la institución (19 trofeos) fue durísimo con el vicepresidente de la entidad y con el Consejo de Fútbol, que lo echaron apenas dos meses después de haber sido campeón de la Copa de la Liga Profesional.

Acerca del adiós que se dio tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians de Brasil en los octavos de final en La Bombonera, el extécnico de 41 años se sinceró y reconoció que "obviamente que molesta" la forma en la que se dio su despedida. La misma ocurrió luego de que, en la conferencia post caída por penales, reclamara refuerzos y un mayor esfuerzo del club en el mercado de pases para haber afrontado el torneo internacional más importante.

Battaglia lapidó a Boca y a Riquelme: "No hubo diálogo"

En la entrevista con Platea Baja (Radio del Plata, AM 1030), el ex DT del "Xeneize" recordó sobre su salida que "no fue una situación cómoda" y profundizó: "Pero creo que todos vamos aprendiendo de eso. Me tocó a mí, nunca lo viví como jugador". "Si uno se pone en el lugar del otro tiene que imaginar si como jugadores nos pasaba algo igual, cuál hubiera sido la reacción nuestra...", reflexionó.

Con relación al vínculo con aquellos que toman las decisiones en el fútbol, el santafesino repasó que en aquel entonces "no hubo diálogo con Riquelme" y explicó: "Podría haber hablado nuevamente, como dos personas civilizadas o mayores, pero no volví a hablar". Aclaró que "Boca está por encima de cualquier nombre y es lo que va a quedar", aunque remarcó: "Hay que mirar para adelante y desearle lo mejor. Por supuesto que tomaría un café con él".

Los viejos tiempos en los que Riquelme y Battaglia se llevaban bien como jugadores de Boca.

Por su parte, el exmediocampista desmintió que los integrantes del Consejo de Fútbol "le armaban el equipo", como se especuló alguna vez. De hecho, expresó que "siempre hay charlas, sugerencias y cosas que puede llegar a haber dentro de un club, pero no era así". Con respecto a Raúl Cascini, Jorge "El Patrón" Bermúdez y Marcelo "El Chelo" Delgado, rememoró: "Son gente de la que fui compañero y estuvimos dentro de la cancha compartiendo, se puede coincidir en algunas cosas y en otras no. A veces, plantear cosas y debatir es bueno. No todos tenemos que tener el mismo pensamiento".

Battaglia admitió que no le gustaron las formas en la que lo cesaron del cargo a menos de 60 días de haber sumado otra estrella: "Obviamente que molesta, quizá podría haber sido de otra manera, como cuando me contrataron para ese puesto". "Pero uno tiene que mirar nuevos proyectos. Disfrutamos mucho estar al frente del equipo", se resignó.

Sobre esa incómoda situación, "El Equilibrista" recalcó que "son ellos los que están para tomar decisiones y hay que aceptarlas, aunque todavía quedaba medio año de contrato". "Son decisiones que hay que aceptar porque son las reglas del juego", insistió. El protagonista señaló de todas formas que "sin dudas estaba con fuerzas y convencido de seguir" y recordó: "Nunca pensé en dar un paso al costado". "Más allá de la eliminación, Boca ya estaba clasificado a la próxima Copa (Libertadores), la Copa Argentina nos daba la chance de pasar a otra final y seguir compitiendo", contextualizó.

Battaglia elogió a Hugo Ibarra

Consultado por el nuevo título del equipo de la mano de su excompañero, "El León" aseveró: "No me sorprendió, porque imaginé que iba a ser eso lo que podía venir después de nosotros". Incluso, consideró que "se pudo acomodar el equipo, más allá del golpe de la Copa, tras el cual hay que seguir porque es Boca. Por suerte pudo pelear hasta el final y ganarlo". Además, pidió que el formoseño continúe al mando del plantel profesional porque "acaba de salir campeón" y "es alguien que su trabajo lo hizo con un final que termina coronándose". "Imagino que le darán la confianza para el año que viene", vaticinó el exvolante central.

Battaglia quiere volver a dirigir

En cuanto al panorama en su incipiente carrera como DT, el ídolo se mostró con ganas de volver a dirigir. "Estoy tranquilo, esperando las posibilidades que puedan aparecer con proyectos futuros. Hemos tenido algunas charlas ya con equipos, estamos viendo la mejor opción para seguir en esto del fútbol, que es lo más lindo". Por último, sentenció que las propuestas "no fueron de Argentina sino de afuera" y cerró: "Pero uno no le cierra las puertas a nada".