El Negro Bulos apuntó contra Riquelme y sus protegidos en Boca: "No dije que era bueno"

Federico "Negro" Bulos se cruzó con varios de sus compañeros en ESPN F90 en pleno debate por los jugadores protegidos de Juan Román Riquelme y cómo influye esto en el vestuario de Boca.

Aún no reina la paz en Boca Juniors más allá de ganar la Copa Argentina. Los problemas de vestuario en los últimos meses del 2021, principalmente tras la llegada de Sebastián Battaglia, se intensificaron. El último episodio fue el de los jugadores que llegaron intoxicados a la concentración. Sobre esto debatieron en el programa del "Pollo" Vignolo en ESPN, y Federico Bulos apuntó contra Juan Román Riquelme acusándolo de que son sus protegidos.

Los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa y el defensor peruano Carlos Zambrano fueron los responsables de aquel hecho que se filtró a las pocas horas de suceder. Según trascendió, el DT se vio obligado a ponerlos en cancha al menos unos minutos por orden del vicepresidente del club. Los dos primeros ingresaron unos minutos ante Newell's, mientras que el zaguero se quedó en el banco de suplentes.

Marcelo Sottile tomó la palabra y habló de la gestión del exjugador: "Lo que yo pido es cautela. Hace 3 meses en este programa escuché que arrancaba el 'Romanismo' en Boca", afirmó. A lo que el "Negro" respondió: "Lo dije yo, me hago cargo, dije que arrancaba el Romanismo con lo malo y lo bueno. No dije que el 'Romanismo' era todo bueno. ¿Vos no sabés que cuando se fue Carlitos Tévez empezó el Romanismo?, preguntó eufórico.

El "Cholo" escuchó y retrucó: "¿Y por qué no empezó antes? Me van corriendo todo el tiempo el punto de largada. También escuché que en el vestuario de Boca estaba todo bien. Hace una semana se agarraron a piñas. Battaglia perdió poder con el episodio del vestuario. Eso llevó a una historia interna de saber quién habló sobre el tema", aseguró.

Damián Manusovich no se quedó afuera y también opinó: "Hay otra cosa que te la separo y que tiene que ver solamente con el vestuario y es el vínculo entre los jugadores y el compromiso que existe entre ellos", sostuvo pero encendió la mecha de Bulos que rápidamente lo atacó: "Por eso te pregunté de las relaciones entre Battaglia y Riquelme y vos con justa razón decís que lo que pasa en un vestuario es responsabilidad del entrenador".

Y agregó: "Ya te leo para que lado venís. Si los tres jugadores conflictivos son los protegidos de Riquelme, ¿A vos cómo te parece que va a reaccionar? . Más vale que Cardona, Villa y Zambrano son los protegidos. Riquelme no puede entrar más al vestuario, entra porque es distinto. Si es así, tienen que decir para el año que viene que a nosotros no nos salva nadie que no esté acá adentro. Pongámonos claro cuáles son nuestras pautas".

Las palabras de Sebastián Battaglia al plantel

Por último, el "Bambino" Juan Manuel Pons detalló lo que el técnico habló con sus dirigidos: "Después de los famosos 3 intoxicados, entre comillas, y después del partido horroroso que jugó ante Arsenal, les dijo a los jugadores yo estoy a muerte con ustedes, no los voy a sancionar. Se ganó la confianza del plantel".

A esto, Sottile agregó más dichos del DT: "Yo ya estoy jugado y ya gané un montón en el club. Esta copa la que le cambia la historia es a ustedes y les voy a pedir algo, Hubo una filtración yo los cubrí y al rato lo sabían todos los periodistas, que esto que hablamos quede acá. Y a los diez minutos lo sabían todos los periodistas de nuevo. Eso también son cuestiones que tienen que ver con la confianza", contó.