El descargo de Battaglia luego de que Boca lo echara: "Puedo mirar a la cara"

Pocas horas después de que Boca lo echara, Sebastián Battaglia se descargó ante los medios y fue contundente. "No pedí explicaciones", reveló.

Boca echó a Sebastián Battaglia como entrenador durante la noche del miércoles 6 de julio de 2022. Pocas horas después de haberlo cesado, el ídolo se descargó ante los medios de comunicación. Con mucho respeto, ni siquiera quiso polemizar con el vicepresidente Juan Román Riquelme ni con algún integrante del Consejo de Fútbol.

"El León" tomó contacto con la prensa y se mostró más mesurado de lo que se esperaba al principio. Sin declaraciones estridentes ni críticas hacia algún sector en particular, prefirió el perfil bajo luego de haber visitado por última vez el predio de entrenamiento en Ezeiza para retirar sus pertenencias de allí y despedirse del plantel profesional.

Boca echó a Battaglia y él respondió: "No pedí explicaciones"

Algo cabizbajo aunque a la vez convencido durante su testimonio, el exmediocampista central resaltó: “Me voy conforme con lo que fue esta etapa, dejándole dos estrellas a la institución, habiendo hecho cosas buenas. Me llevo todo eso”. Incluso, aseguró: "Saben que amo estos colores, esperemos que a Boca le vaya siempre bien".

Además, Battaglia aprovechó para dejarles el último mensaje a los hinchas: “Agradezco a todos por estos momentos que compartimos, palabras de agradecimiento para la gente de Boca". "Sabemos que la eliminación nos duele a todos porque también la viví como jugador“, reconoció el hombre más ganador en la historia de la institución.

En la misma línea, el exestratega del "Xeneize" admitió que “la Libertadores en el club se convirtió en una obsesión y el entrenador termina pagando eso". Y hasta recalcó que “es más difícil ser entrenador que jugador de Boca".

Sin rencores con Riquelme, manifestó: “Estoy agradecido a Román, quien me dio la oportunidad de dirigir". Incluso, reconoció: "Después sucedieron cosas que no están dentro de lo que uno piensa. Si, ha habido diferentes opiniones durante todo este ciclo y yo siempre he sido muy fiel a mis valores”.

Con relación a los motivos por los que la directiva y el Consejo tomaron semejante determinación pocas horas después de la eliminación contra Corinthians como local, el santafesino aclaró: “No me dieron las razones, simplemente se tomó la decisión, es respetable, hoy me despedí del plantel y no pedí explicaciones”. “Me voy y puedo mirar a la cara a todos los jugadores", culminó firmemente.

El comunicado de Boca tras echar a Battaglia como DT.

Boca echó a Battaglia: el comunicado

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo.

Battaglia, tras su paso por la Reserva, asumió como técnico de la Primera y sumó dos títulos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera".