Cristian Traverso cruzó a Benedetto por lo que dijo de Almendra en la interna de Boca: "Vigilanteó"

Cristian Traverso, exjugador de Boca, apuntó contra Darío Benedetto por sus declaraciones sobre el conflicto entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia.

Cristian Traverso ganó siete títulos con el Boca Juniors de Carlos Bianchi y conoce a fondo el vestuario "Xeneize". En esta ocasión, el exdefensor, que forma parte de la programación de TyC Sports, apuntó contra Darío Benedetto por sus dichos contra el juvenil Agustín Almendra y bancó a Sebastián Battaglia. La situación que atraviesa el club de La Ribera con sus jugadores mantiene en vilo al fútbol argentino y a los canales deportivos.

Las declaraciones que encendieron la polémica fueron las del "Pipa", que sentenció a su compañero por la discusión con el DT, en un entrenamiento. "Hay cosas dentro del grupo que no se aguantaban. Tenía que pasar y sobre todo hay que respetar al entrenador y a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta", respondió el delantero cuando le consultaron sobre el tema.

Traverso, como referente del club por las copas que levantó como jugador, no se perdió la ocasión para hablar de los polémicos dichos del atacante: "No me gustó lo que dijo Benedetto. Para mí es un problema de Almendra con el entrenador, que lo solucionen como lo tengan que solucionar entre ellos. De hecho, Battaglia estuvo excelente, me saco el sombrero con él".

Y agregó: "Yo no sé si los referentes coinciden 100% con lo que dijo Benedetto, porque falta otra parte. Pero Benedetto involucró a otro chico con lo que dijo. Eso está mal. Está bien para el hincha, porque después puede decir 'así se defienden los colores'. Yo, como compañero me vigilanteó. Mal. A mí no me gustaría que un compañero haga esto público. Después pueden pasar miles de cosas sin que salgan a la prensa, como ha habido y como habrá".

La postura de Cristian Traverso en la interna de Boca Juniors

Por último, el exzaguero con paso por el "Xeneize", Argentinos Juniors y el fútbol mexicano expresó: "Entre Almendra y Battaglia, estoy con Battaglia. Entre Benedetto y Almendra, estoy con Almendra. Lo de Benedetto estuvo mal. Él lo puede cagar a piñas pero adentro del vestuario. ¿Sabés cómo sería valorado eso? Porque dirían 'este nos caga a pedos adentro, pero afuera nos banca y no nos pone a la gente en contra".

Lo que se le viene al "Xeneize"

Este miércoles 2 de marzo se verá las caras con Central Córdoba de Rosario en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina a las 21:10. Con respecto a la Copa de la Liga Profesional, por la quinta fecha recibirá a Huracán el domingo 6 del mencionado mes a las 19:15 -con estadio a definir- y siete días después visitará a Estudiantes de La Plata con horario a confirmar. Luego de estas dos jornadas se vendrá el Superclásico con River.