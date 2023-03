Chiquito Romero contó lo que nadie sabía del llamado de Román en Boca Juniors: "No me equivoqué"

El arquero, de gran presente, dio detalles de por qué decidió aceptar la oferta del "Xeneize".

Sergio Romero reveló el pasado viernes qué tuvo en cuenta a la hora de llegar a Boca Juniors y cómo influyó el llamado de Juan Román Riquelme en su decisión. El arquero, además, comparó el arco "Xeneize" con otro en el que fue protagonista durante una década.

Romero tuvo que esperar casi seis meses para debutar con el buzo del "Xeneize" tras una operación en su rodilla. A pesar de la incertidumbre que había en relación a su nivel tras un largo período sin atajar, "Chiquito" viene demostrando su jerarquía y, ya asentado en el club, confesó detalles del momento previo a su arribo.

Las revelaciones de Sergio Romero sobre su llegada a Boca Juniors

Romero, que fue una de las figuras el pasado fin de semana frente a Defensa y Justicia, hizo un análisis de su arribo a Boca Juniors: "Las sensaciones de primera mano son que no me equivoqué al aceptar la oferta de Román cuando me llamó por teléfono".

Y luego, agregó por qué decidió elegir al "Xeneize" para continuar su carrera tras la charla con Riquelme: "Yo sabía que ya de por sí venía al club más grande que tiene este país y que venía a pelear por un título. Eso fue lo primero que barajé cuando Román me llamó. Y yo quería ser parte del club. Venía de un club muy grande de Inglaterra y el hecho de venir al Mundo Boca era un nuevo desafío".

"Chiquito", que tuvo una lesión en su llegada a Boca que le impidió estar disponible, compartió su agradecimiento al cuerpo técnico por cómo lo apoyaron en ese momento. "El hecho de que no me hayan apurado, de que me hayan dado mis tiempos sabiendo que no soy un chico de 20 años y que la operación iba a requerir un cierto tiempo para volver a la cancha, fue espectacular. Porque pude recuperarme con tranquilidad, poner fuertes mis músculos para soportar los 90' y soy un agradecido al lugar que estoy", confió.

Además, el exportero de Racing manifestó lo que es defender los tres postes del club "Azul y Oro": "La presión es enorme, es como la Selección Argentina. Siempre hay que ganar y sacar el arco adelante". "En Boca descubrí una parte nueva del entrenamiento de arqueros. Yo tengo una rutina especial con los kinesiólogos, después salgo a entrenar con los muchachos y al final de todo los arqueros volvemos al gimnasio a trabajar con los kinesiólogos. Nunca en mi vida me exigieron tanto después de un entrenamiento como me exige Fernando Gayoso (entrenador de arqueros del plantel). Y eso está bueno, todo suma", reveló sobre el nuevo detalle en su carrera.