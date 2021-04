¿Qué dirá Juan Román Riquelme sobre la postura de Daniel Angelici?

Luego de la crisis en Boca Juniors, la renuncia de Mario Pergolini y los rumores de conflicto entre el Consejo de Fútbol Profesional y la comisión directiva, un ex protagonista del día a día "xeneize" decidió romper el silencio y manifestar su posición. El mismo es Daniel Angelici quien, en diálogo con Sport 890, se expresó aludiendo a un posible intento de regresar a la institución.

Si bien está alejado del ambiente deportivo y asegura que se encuentra "descansando", Daniel Angelici no descarta por completo intentar postularse a las próximas elecciones en Boca Juniors para devolverle al macrismo el poder que tuvo durante 24 años. "No sé todavía si voy a volver al fútbol. Por ahora, estoy descansando, me agarró la pandemia. Estoy descansando. En el 2023, cuando llegue su momento, veremos qué hacemos", aseguró el protagonista.

A su vez, el ex dirigente del elenco azul y oro se mostró optimista con la posible llegada de Edinson Cavani al plantel dirigido por Miguel Ángel Russo. De todos modos, dejó claro que no tiene información desde dentro de la entidad ubicada en Brandsen 805 y desconoce cualquier tipo de tratativas para que el uruguayo desembarque en Argentina.

"Ojalá. Es un jugador de mucha jerarquía y a todos nos gusta ver en el club que uno quiere, que ama a jugadores como Cavani. Pero no estoy en el club, no se cómo están las negociaciones", expresó Daniel Angelici. ¿Qué dirá Juan Román Riquelme sobre las palabras de quien fue su adversario político en las elecciones de 2019?

El Patrón Bermúdez rompió el silencio y habló de su pelea con Tevez

En diálogo con Fútbol Sin Manchas, por Canal 26, Jorge "El Patrón" Bermúdez rompió el silencio tras un considerable tiempo sin manifestarse públicamente. Entre otras cuestiones, el integrante del Consejo de Fútbol de Boca se refirió a su conflicto público con Carlos Tevez y dejó en claro que el mismo ya ha quedado atrás.

“Carlitos no jugó ni el 50% de los partidos de esta etapa con Guillermo, ni el 30% con Alfaro. Y lo respetamos y lo hacemos sentir bien. Y él lo sabe. Todos los días que lo cruzo lo saludo. Por encima de todos nosotros está la institución. Se le da el respeto para que salga a la cancha y disfrute hasta el último día. Ojalá haya Tevez para rato y nos acompañe en mucho de los triunfos que vienen”, explicó Bermúdez.