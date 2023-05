Almirón le devolvió el palazo a Demichelis por el River vs. Boca: "Fue claro"

Jorge Almirón le devolvió el palazo a Martín Demichelis por el River vs. Boca y lo liquidó tras la victoria del "Xeneize" contra Belgrano en La Bombonera.

Jorge Almirón le devolvió el palazo a Martín Demichelis después del Superclásico que River le ganó a Boca por 1-0 en el estadio Monumental. Como el entrenador del "Xeneize" no había podido hablar con los medios tras aquel duelo porque había sido expulsado, se descargó en la conferencia de prensa en La Bombonera tras el 2-0 a Belgrano de Córdoba.

Luego de que "Micho" lo chicaneara públicamente por su planteo defensivo en Núñez, "El Negro" se tomó revancha una semana más tarde. De hecho, fulminó al árbitro Darío Herrera por el penal cobrado a Agustín Sández sobre la hora que Miguel Ángel Borja cambió por gol. Y sostuvo que su equipo fue perjudicado por los jueces en el encuentro pasado.

Almirón se tomó revancha y le contestó a Demichelis: "La suspensión del árbitro dice mucho"

El director técnico de 51 años cruzó a su colega del "Millonario" y manifestó que la tarea de Herrera fue determinante para definir el resultado del Superclásico. "Me enfoqué en el equipo. Lo que pasó fue claro. No salí a hablar tampoco porque se encargaron los periodistas", comenzó, con mucha bronca, en la conferencia de prensa.

Almirón le devolvió el palazo a Demichelis tras la victoria de Boca.

Además, "El Negro" consideró que "fue muy claro lo que se habló en la semana" y aseguró que "el penal fue dudoso". Incluso, recordó que "las jugadas que fueron segundas amarillas fueron muy claras" y que "la suspensión del árbitro dice mucho", con relación a que el Colegio de Árbitros decidió parar a Herrera por su mal desempeño en el Monumental. "Podía salir a hablar y quejarme, pero fue muy claro lo que pasó... me dedico a preparar a mi equipo", disparó nuevamente.

Acerca del escándalo del final del cotejo, con varios expulsados, Almirón reconoció: "Nos equivocamos todos, no representa lo que creo que es el club. Fue un momento desagradable para los dos. Somos rivales y nuestra historia viene mucho más atrás de nosotros. Tenemos que estar a la altura de eso". "Nos tocó perder, asumir ese momento y prepararnos para lo que sigue. Seguramente nos vamos a encontrar más adelante", profundizó.

Sobre la reacción de Sergio Romero contra Agustín Palavecino, el DT de Boca repasó que "´Chiquito´ comentó lo que vivió, lo que sintió. No le faltó el respeto a nadie, lo hizo con altura". Por último, sentenció: "La expulsión mía no la entendí... yo entré a separar. No quería que mis jugadores fueran perjudicados, tampoco los de ellos. Los respeto mucho. Quería que no pasara a mayores y, lamentablemente, nos quedamos con tres menos".

La chicana de Demichelis a Almirón

El cordobés había disparado inicialmente contra su colega, aunque sin haberlo mencionado. En la conferencia, con respecto a los polémicos cambios que hizo durante la derrota por 5-1 ante Fluminense por la Copa Libertadores, dijo tras el Superclásico: "No te digo que me siento orgulloso de equivocarme, faltaría más..., pero prefiero equivocarme intentando ir por el empate o por la victoria antes que por ser mezquino".