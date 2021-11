Alberto, Cristina Kirchner, Ameal y Riquelme: la insólita comparación de Mauricio Macri para pegarle a Boca

Mauricio Macri contra sus opositores políticos. Hizo una insólita comparación de Alberto y Cristina con Ameal y Riquelme en una entrevista con La Nación +.

Mauricio Macri, expresidente de nuestro país y además de Boca Juniors entre 1995 y 2007, lanzó un polémico comentario contra la actual dirigencia del "Xeneize" en una entrevista brindada al canal de La Nación +. En la misma involucró al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandamás boquense Jorge Amor Ameal y el ídolo y líder del Consejo de Fútbol del club, Juan Román Riquelme.

La crítica fue simultánea con la noche especial que vivió la institución en Mendoza. Gracias al tanto convertido por el joven Luis Vázquez clasificaron a la final de la Copa Argentina venciendo a Argentinos Juniors. Ahora esperan por Talleres de Córdoba o Godoy Cruz quienes se enfrentarán el próximo viernes 12 de noviembre a las 22:15 en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis.

"Ameal parece Alberto Fernández y Riquelme, Cristina Kirchner", afirmó Macri, quien en su momento apoyó la presidencia del antecesor de la nueva dirigencia, Daniel Angelici. La etapa del "Tano" en el club terminó y el exmandatario tiene distintas opiniones políticas con las nuevas autoridades tal como sucede en nuestro país. Así lo dio a entender en la mencionada nota que brindó.

Por último, y más allá de que el "Xeneize" consiguió un resultado importante de cara al futuro de Sebastián Battaglia como DT y que le da la posibilidad de ganar un título, lanzó otro desafortunado comentario. "Estamos un poco complicados", afirmó en una entrevista dedicada principalmente a lo político en Argentina. La misma fue en el marco de su citación a indagatoria por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Su respaldo a Carlos Tevez

Siempre se supo que el expresidente de Boca tuvo una excelente relación con el jugador y esta vez lo demostró nuevamente apoyándolo en una posible candidatura para estar al frente del club. "Estoy a favor de que todo el mundo entre a la política. Si 'Carlitos' quiere participar, es más que bienvenido. Posiblemente lo apoyaría, tengo mucha afinidad con él y es una muy buena persona", sostuvo.

Carlos Tevez y Mauricio Macri juntos

El palazo del "Apache" para Riquelme y la dirigencia

En una entrevista brindada a Mariano Closs, Tevez no se guardó nada. A pesar de sentirse ídolo vio en las voces y actitudes de miembros de la actual Comisión Directiva que no lo trataron como tal. "Algunos no me respetaron como ídolo. No voy a entrar en detalles.", lanzó. Luciana Rubinska le consultó si el Vicepresidente del club lo respetó pero el oriundo de Fuerte Apache gambeteó como en sus mejores épocas.

Por otro lado, y tras la pregunta del conductor sobre si era difícil dialogar con los integrantes del Consejo de Fútbol, Tévez afirmó: "Charlé poco y nada. Esa es la realidad. Yo iba, hacía mi trabajo y me iba. No quería que me jodan ni nada, se los dejé claro desde un principio. Yo vengo acá a trabajar, llego temprano y me voy último porque soy el capitán, porque demuestro de esa manera a los chicos como tienen que trabajar para ser grandes".