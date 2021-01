La denunciante reveló detalles escabrosos.

En los últimos días, Marisol Doyle denunció al futbolista Cristian Pavón por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La presentación fue respondida por el futbolista de Boca Juniors, quien desconoció los hechos y aseguró denunciar a la joven por extorsión y falsas acusaciones. En tanto, ella dialogó con Cortá por Lozano y reveló detalles escabrosos de lo que fue el presunto hecho que luego llevó a la Justicia.

"Pasé un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí y en la cual se encontraba Cristian Pavón", manifestó Doyle, quien luego pasó a contar qué fue lo que ocurrió en esa "fiesta de bienvenida".

Sorprendida por lo que observó en dicho lugar, la denunciante de Cristian Pavón agregó: "Al ser una bienvenida, supuse que iba a ser una fiesta tranqui, normal. Pero me encontré con una situación totalmente distinta. Una cabaña que se iluminaba sólo con las luces de un parlante, donde ocurrían hechos que para mí no son normales. Relaciones entre chicos y chicas, algunas consentidas y otras no. Yo soy hincha de Boca y Pavón es un jugador al que yo admiraba. Jamás creí que iba a pasar lo que pasó"

"Forcejeó la puerta, ingresó al baño y se produjo el acoso. Hay gente que cree que una quiere plata y por eso a una empiezan a difamarla en las redes sociales. Yo no quiero plata ni fama. Yo voy por la detención de Pavón. Luego del acoso, él se retiró del baño como si nada y me dejó ahí tirada. Me empujó para abusar de mí, me empujó contra el bidet. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así", detalló Doyle.

Según Doyle, Cristian Pavón sólo atinó a molestarse por la rotura de su teléfono celular

A su vez, la entrevistada por Verónica Lozano aseguró: "Cristian salió del baño, agarró el parlante y dijo: 'Se terminó la fiesta, vámonos'. Y se fue con sus amigos. Yo lo empujé de bronca, se le cayó el teléfono y se le rompió. Al poco tiempo me enteré que al irse del lugar, les dijo a sus amigos: 'Esta culiada me rompió el teléfono', como si fuera eso lo importante".