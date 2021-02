El panelista de ESPN explotó contra el vicepresidente de Boca.

El panelista de ESPN y ex futbolista de Vélez Sarsfield, Sebastián Domínguez, volvió a cargar contra Mario Pergolini. Esta vez, el protagonista se refirió nuevamente al cruce tuitero que protagonizó gracias al vicepresidente 1º de Boca Juniors: hace aproximadamente dos semanas, el dirigente "xeneize" cuestionó las críticas de Domínguez luego de ganar la Copa Maradona y haber llegado a la semifinal de la última Copa Libertadores.

Más allá de las respuestas que en su momento dio, esta vez Seba prefirió utilizar las cámaras de ESPN para manifestar lo siguiente: "No es para entrar en polémica ni nada porque no me quiero meter ahí, pero es real: a mí, Mario Pergolini me ha hecho notas miles de veces, tengo buena onda con él. El otro día, me sale a cruzar por Twitter, que vos decís: eso no te suma a vos tampoco. A mí qué, ¿me exponés? No me hace nada, yo ya dejé de jugar al fútbol".

"Yo cuando jugaba al fútbol me permitía ciertas cosas y otras no. De este lado, estoy mucho más tranquilo porque no tengo mucho para perder acá, si no le falto el respeto groseramente a nadie, ¿qué me va a pasar?", agregó Domínguez, quien se caracteriza por expresar sus sentimientos y su pensar sin ningún tipo de filtros pero guardando los recaudos necesarios en un estudio televisivo.

Para finalizar, Domínguez explicó: "El venir a bajar a mi nivel a discutir, eso está mal, porque abre el juego para que después a un futbolista que no le gusta algo que yo digo o que dice otra persona, lo sale a cruzar, y es sumar lío. Marcar la línea es con el ejemplo más que con la palabra".

Feroz interna entre Riquelme y Miguel Ángel Russo: "No le queda mucho"

La eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores, a manos de Santos, fue un antes y un después en el plantel. Según el propio Carlos Tevez, los jugadores no podían mirarse a la cara luego de perder 3-0 en Brasil y dejar pasar la oportunidad de llegar a una nueva final internacional. Sin embargo, este cambio de paradigma también afectó a Miguel Ángel Russo.

Según informó Olé, el entrenador "xeneize" quedó en la cuerda floja tras la bochornosa eliminación en el certamen homologado por Conmebol y Juan Román Riquelme se habría desencantado de las cualidades por las cuales lo eligió como el sucesor de Gustavo Alfaro a comienzos de 2020. "No le queda mucho", manifestaron, aludiendo al DT, desde el entorno cercano al vicepresidente 2º y máximo ídolo de la institución azul y oro.