Boca busca el pase a cuartos de la Copa Sudamericana ante Recoleta: cómo ver el partido de manera legal

Boca Juniors se prepara para afrontar una noche decisiva en Paraguay. Este martes 18 de agosto, desde las 19, el Xeneize visitará a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con una ventaja de 3-1 conseguida en el partido de ida. El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena buscará hacer valer esa diferencia para meterse entre los ocho mejores del certamen continental.

El escenario es favorable para el conjunto de la Ribera, que sigue en la búsqueda de crecer en el funcionamiento colectivo. El empate 1-1 ante Platense dejó preocupación por algunos jugadores que terminaron sentidos, por lo que aprovechando la ventaja, Arrubarrena piensa en guardar a algunos futbolistas pensando en lo que viene y sabiendo que el fin de semana enfrenta a Racing.

Por dónde ver Boca contra Recoleta por la Copa Sudamericana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Boca y Recoleta de este martes a las 19 horas será transmitido por ESPN.

Las ausencias en Boca y el posible once

La ausencia más significativa será la de Paredes. El capitán sufrió una molestia muscular durante el encuentro ante Platense y no viajará a Asunción. El mediocampista venía acumulando una importante cantidad de minutos y su baja representa un problema tanto futbolístico como jerárquico para Arruabarrena. El propio jugador confirmó que deberá descansar y recuperarse antes de volver a las canchas.

Tampoco estarán Lozano y Pellegrino. Ambos terminaron con molestias físicas el último partido del campeonato local y quedaron afuera de la convocatoria para enfrentar a Recoleta. En consecuencia, el técnico deberá apelar a alternativas para sostener la ventaja conseguida en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Paredes, la gran ausencia.

En defensa, Dylan Gorosito aparece como la principal opción para reemplazar a Lozano, mientras que Ayrton Costa mantendría su lugar. La otra duda está en la zaga: Lautaro Di Lollo llega con desgaste acumulado y podría descansar, situación que abriría la puerta para que Nicolás Figal sea titular. Arruabarrena esperará hasta último momento para definir esa variante.

En el mediocampo, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar se perfilan para ocupar dos lugares, mientras que Camilo Rey Domenech y Sebastián Villa compiten por el puesto restante. Tomás Aranda, en tanto, aparece como enlace por detrás de la dupla ofensiva conformada por Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Así, la formación que maneja Arruabarrena es: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa o Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel.