Balón de Oro: lista de ganadores año por año, quién es el más ganador en la historia y cómo se vota

El Balón de Oro es uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol mundial. Creado en 1956 por la revista France Football, distingue a los jugadores que tuvieron las actuaciones más destacadas durante una temporada. A lo largo de su historia, el galardón reconoció a grandes leyendas y quedó marcado por la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

{{{htmlAmp}}}

El argentino lidera el palmarés histórico con ocho trofeos, mientras que el portugués ocupa el segundo puesto, con cinco. Entre ambos dominaron buena parte de las últimas dos décadas, aunque otros referentes también lograron inscribir sus nombres en la historia del premio.

Balón de Oro: todos los ganadores año por año

La lista histórica permite repasar a los futbolistas que conquistaron el reconocimiento desde su primera edición. El premio no se entregó en 2020, cuando la organización decidió cancelarlo debido a la pandemia de coronavirus.

2025: Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé. 2024: Rodri.

Rodri. 2023: Lionel Messi.

Lionel Messi. 2022: Karim Benzema.

Karim Benzema. 2021: Lionel Messi.

Lionel Messi. 2020: No se entregó.

No se entregó. 2019: Lionel Messi.

Lionel Messi. 2018: Luka Modrić.

Luka Modrić. 2017: Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo. 2016: Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo. 2015: Lionel Messi.

Lionel Messi. 2014: Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo. 2013: Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo. 2012: Lionel Messi.

Lionel Messi. 2011: Lionel Messi.

Lionel Messi. 2010: Lionel Messi.

Lionel Messi. 2009: Lionel Messi.

Lionel Messi. 2008: Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo. 2007: Kaká.

Kaká. 2006: Fabio Cannavaro.

Fabio Cannavaro. 2005: Ronaldinho.

Ronaldinho. 2004: Andriy Shevchenko.

Andriy Shevchenko. 2003: Pavel Nedvěd.

Pavel Nedvěd. 2002: Ronaldo Nazário.

Ronaldo Nazário. 2001: Michael Owen.

Michael Owen. 2000: Luís Figo.

Luís Figo. 1999: Rivaldo.

Rivaldo. 1998: Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane. 1997: Ronaldo Nazário.

Ronaldo Nazário. 1996: Matthias Sammer.

Matthias Sammer. 1995: George Weah.

George Weah. 1994: Hristo Stoichkov.

Hristo Stoichkov. 1993: Roberto Baggio.

Roberto Baggio. 1992: Marco van Basten.

Marco van Basten. 1991: Jean-Pierre Papin.

Jean-Pierre Papin. 1990: Lothar Matthäus.

Lothar Matthäus. 1989: Marco van Basten.

Marco van Basten. 1988: Marco van Basten.

Marco van Basten. 1987: Ruud Gullit.

Ruud Gullit. 1986: Igor Belanov.

Igor Belanov. 1985: Michel Platini.

Michel Platini. 1984: Michel Platini.

Michel Platini. 1983: Michel Platini.

Michel Platini. 1982: Paolo Rossi.

Paolo Rossi. 1981: Karl-Heinz Rummenigge.

Karl-Heinz Rummenigge. 1980: Karl-Heinz Rummenigge.

Karl-Heinz Rummenigge. 1979: Kevin Keegan.

Kevin Keegan. 1978: Kevin Keegan.

Kevin Keegan. 1977: Allan Simonsen.

Allan Simonsen. 1976: Franz Beckenbauer.

Franz Beckenbauer. 1975: Oleg Blokhin.

Oleg Blokhin. 1974: Johan Cruyff.

Johan Cruyff. 1973: Johan Cruyff.

Johan Cruyff. 1972: Franz Beckenbauer.

Franz Beckenbauer. 1971: Johan Cruyff.

Johan Cruyff. 1970: Gerd Müller.

Gerd Müller. 1969: Gianni Rivera.

Gianni Rivera. 1968: George Best.

George Best. 1967: Flórián Albert.

Flórián Albert. 1966: Bobby Charlton.

Bobby Charlton. 1965: Eusébio.

Eusébio. 1964: Denis Law.

Denis Law. 1963: Lev Yashin.

Lev Yashin. 1962: Josef Masopust.

Josef Masopust. 1961: Omar Sívori.

Omar Sívori. 1960: Luis Suárez.

Luis Suárez. 1959: Alfredo Di Stéfano.

Alfredo Di Stéfano. 1958: Raymond Kopa.

Raymond Kopa. 1957: Alfredo Di Stéfano.

Alfredo Di Stéfano. 1956: Stanley Matthews.

¿Quién es el máximo ganador del Balón de Oro?

Lionel Messi es el futbolista que más veces ganó el premio, con ocho distinciones obtenidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Cristiano Ronaldo lo sigue con cinco, conseguidas en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Entre los múltiples ganadores también sobresalen Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten, quienes conquistaron el galardón en tres oportunidades cada uno.

Cómo se vota y quién elige al ganador

Lionel Messi con el Inter Miami.

La elección está a cargo de un jurado internacional de periodistas especializados. En la categoría masculina participan representantes de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA, mientras que en la femenina votan periodistas de 50 países. France Football y la UEFA, organizadores del premio desde 2024, establecen una lista de 30 nominados por categoría. Cada integrante del jurado selecciona a diez futbolistas y los ordena según sus méritos.

La puntuación se distribuye de la siguiente manera:

1.º puesto: 15 puntos.

15 puntos. 2.º puesto: 12 puntos.

12 puntos. 3.º puesto: 10 puntos.

10 puntos. 4.º puesto: 8 puntos.

8 puntos. 5.º puesto: 7 puntos.

7 puntos. 6.º puesto: 5 puntos.

5 puntos. 7.º puesto: 4 puntos.

4 puntos. 8.º puesto: 3 puntos.

3 puntos. 9.º puesto: 2 puntos.

2 puntos. 10.º puesto: 1 punto.

El ganador es quien acumula más unidades. En caso de empate, se comparan primero los votos recibidos en el primer puesto y, si la igualdad persiste, se consideran las posiciones siguientes. Para definir al merecedor del trofeo, el jurado evalúa principalmente el rendimiento individual, la influencia del jugador en los resultados, los logros colectivos y el juego limpio. Así, el Balón de Oro combina el análisis de las actuaciones deportivas con el reconocimiento a quienes marcaron la diferencia durante la temporada.