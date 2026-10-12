A qué hora es la gala del Balón de Oro 2026: fecha y todo lo que se sabe

El mundo del fútbol se prepara para una nueva edición del Balón de Oro, el prestigioso premio individual que distingue a los mejores futbolistas de la temporada. La ceremonia de 2026 tendrá un escenario histórico: por primera vez, Londres recibirá la gala fuera de Francia, en una edición especial que celebrará los 70 años del galardón creado por la revista France Football en 1956.

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Cuándo es la entrega del Balón de Oro 2026: fecha y hora

La gala del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre. Según el horario previsto, la ceremonia comenzará a las 17 horas de Argentina, las 21:00 en España y las 20:00 en el Reino Unido. El evento tendrá lugar en el teatro London Palladium, ubicado en el West End londinense. La elección de la capital inglesa coincide con el aniversario del premio y busca rendir homenaje a Stanley Matthews, el primer futbolista que recibió el Balón de Oro, en 1956. La organización está a cargo de France Football junto con la UEFA.

Quiénes son los candidatos a ganar el Balón de Oro

La lista masculina cuenta con 30 nominados y presenta una competencia abierta entre figuras del fútbol europeo y mundial. Entre los nombres que aparecen como principales candidatos están Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri y Lionel Messi, aunque el resultado dependerá de la votación del jurado.

Yamal llega como una de las grandes figuras del Barcelona, mientras que Mbappé busca hacer valer su capacidad goleadora con el Real Madrid y la selección francesa. Kane también sobresale por sus números con el Bayern Múnich. Por su parte, Rodri cuenta con el antecedente de haber ganado el premio en 2024 y con su destacado rendimiento internacional.

La presencia de Messi vuelve a despertar la atención del público argentino. El capitán histórico de la Selección integra la nómina después de una actuación sobresaliente en el Mundial de 2026. Además, Lautaro Martínez también figura entre los 30 candidatos, por lo que Argentina tendrá dos representantes en la categoría masculina. La lista incluye, además, a Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lautaro Martínez, entre otros futbolistas destacados.

Lautaro Martínez, Lamine Yamal y Erling Haaland, algunos de los nominados.

Cómo se elige al ganador del Balón de Oro

El ganador se determina mediante la votación de un jurado internacional integrado por periodistas especializados. En la categoría masculina participan representantes de los 100 países mejor ubicados en el ranking de la FIFA.

Cada periodista selecciona y ordena a diez jugadores de la lista de 30 nominados. El primero recibe 15 puntos; el segundo, 12; el tercero, 10; y los siguientes obtienen ocho, siete, cinco, cuatro, tres, dos y un punto, respectivamente. Finalmente, se suman las puntuaciones y el futbolista con más puntos se queda con el trofeo.

Para decidir, se consideran tres criterios principales: el rendimiento individual, los logros colectivos durante la temporada y la conducta deportiva. Así, el Balón de Oro busca reconocer no solamente las estadísticas, sino también la influencia y la importancia de cada jugador en el campo. La ceremonia de Londres pondrá fin a la espera y revelará quién será el sucesor de Ousmane Dembélé, ganador de la edición de 2025.