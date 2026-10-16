Balón de Oro 2026: quién es el principal favorito a ganar, según el ranking de un medio inglés

La carrera por el Balón de Oro 2026 entra en su etapa decisiva y ya tiene un nuevo líder en uno de los rankings más seguidos de la prensa internacional. Según la última clasificación publicada por el medio británico The Independent, Lamine Yamal es el principal favorito para quedarse con el galardón que distingue al mejor futbolista de la temporada. El delantero del Barcelona superó a Harry Kane, quien durante meses encabezó las proyecciones para obtener el premio.

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La ceremonia se realizará el lunes 26 de octubre en Londres y reunirá a las principales figuras del fútbol mundial. La expectativa crece a medida que se acerca la entrega, con varios candidatos que cuentan con argumentos deportivos para quedarse con la distinción.

Quiénes son los principales candidatos a quedarse con el Balón de Oro

Yamal, de 19 años, encabeza la clasificación de The Independent por su influencia en el Barcelona y su destacada actuación con la selección española. El joven atacante busca conquistar su primer Balón de Oro, después de haber terminado segundo en la edición de 2025. Su proyección, su capacidad para desequilibrar y su protagonismo en los grandes partidos lo posicionan como uno de los nombres centrales de la disputa.

Lamine Yamal llega con grandes chances.

El segundo lugar corresponde a Harry Kane. El delantero inglés tuvo una temporada extraordinaria con el Bayern de Múnich, con 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones, y sumó títulos a sus estadísticas individuales. Sin embargo, perdió el liderazgo en la clasificación más reciente, en una pelea que todavía promete mantenerse abierta hasta la gala.

El podio lo completa Kylian Mbappé, tercero en el ranking. El francés mantiene sus aspiraciones gracias a su capacidad goleadora y a sus números con el Real Madrid, aunque la falta de títulos colectivos durante la temporada representa un obstáculo en la evaluación de su candidatura.

La clasificación de los diez principales candidatos, publicada por el medio británico, quedó de la siguiente manera:

Lamine Yamal — Barcelona, España. Harry Kane — Bayern de Múnich, Inglaterra. Kylian Mbappé — Real Madrid, Francia. Rodri — Barcelona, España. Lionel Messi — Inter Miami, Argentina. Ousmane Dembélé — París Saint-Germain, Francia. Jude Bellingham — Real Madrid, Inglaterra. Erling Haaland — Manchester City, Noruega. Michael Olise — Bayern de Múnich, Francia. Pau Cubarsí — Barcelona, España.

La presencia de Messi en el quinto puesto mantiene viva la esperanza de que pueda dar un último batacazo. El rosarino continúa entre los aspirantes, aunque por detrás de Yamal, Kane, Mbappé y Rodri. Con la gala cada vez más cerca, el ranking de The Independent refleja un cambio importante en la pelea por el máximo reconocimiento individual del fútbol. Yamal tomó la delantera, pero la decisión final quedará en manos del jurado encargado de elegir al ganador.