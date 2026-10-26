Balón de Oro 2026: dónde ver online gratis la gala de premiación

El Balón de Oro es uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol mundial y cada edición reúne a las principales figuras del deporte. En 2026, la ceremonia tendrá un atractivo especial para los argentinos: Lionel Messi y Lautaro Martínez integran la lista de candidatos al galardón masculino, en una temporada marcada por el Mundial y las actuaciones de las grandes estrellas internacionales.

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La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre, desde las 17 (hora argentina), en el London Palladium Theatre de Londres. Se podrá ver online y gratis a través de DAZN. Para acceder a la transmisión, será necesario ingresar a la plataforma de DAZN, crear una cuenta y registrarse.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

La lista masculina incluye a figuras de los principales clubes del mundo. Los candidatos son: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Rodri, Vitinha, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Michael Olise, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Sadio Mané, Julián Quiñones, Declan Rice, William Saliba, Gabriel, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ferran Torres y Dayot Upamecano.

Leo Messi viene de un gran mundial.

Entre los principales candidatos aparecen Yamal, Kane y Mbappé, aunque la definición dependerá de la votación del jurado especializado.

Todas las ternas y premios de la gala

Además del Balón de Oro masculino, durante la ceremonia se entregarán otros reconocimientos individuales y colectivos. Entre las principales categorías se encuentran:

Balón de Oro femenino: distingue a la mejor futbolista de la temporada.

distingue a la mejor futbolista de la temporada. Trofeo Kopa: premia al mejor jugador y a la mejor jugadora jóvenes.

premia al mejor jugador y a la mejor jugadora jóvenes. Trofeo Yashin: reconoce al mejor arquero y a la mejor arquera.

reconoce al mejor arquero y a la mejor arquera. Trofeo Johan Cruyff: distingue a los mejores entrenadores de las categorías masculina y femenina.

distingue a los mejores entrenadores de las categorías masculina y femenina. Trofeo Gerd Müller: reconoce a los máximos goleadores.

reconoce a los máximos goleadores. Equipo del Año: premia a los mejores conjuntos masculinos y femeninos.

premia a los mejores conjuntos masculinos y femeninos. Premio Sócrates: destaca iniciativas solidarias y proyectos sociales vinculados al fútbol.

En la categoría femenina también habrá figuras destacadas, con Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y otras estrellas internacionales entre los nombres relevantes de la temporada.

La ceremonia será una oportunidad para conocer a los ganadores de cada categoría y descubrir si Messi vuelve a hacer historia. Con ocho trofeos en su palmarés, el argentino continúa siendo el máximo ganador del Balón de Oro, mientras que la expectativa estará puesta en quién se quedará con la edición de 2026.