En la previa de a recepción del Premio Princesas de Asturias de los Deportes en 2026, Lionel Messi tuvo un desgarrador momento al hablar de su padre que, según contó, le había pedido antes de fallecer que tenía que ir si o si a recibir el premio "por el significado que tenía". De esta forma lo recordó.

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Apenas dos meses después de la partida de su padre, Jorge, en aquel doloroso agosto, el capitán argentino volvió a España. No fue un viaje sencillo entre el calendario apretado del Inter Miami y la carga emocional, pero había una promesa implícita que cumplir. Jorge, el hombre que caminó a su lado desde los potreros de Grandoli hasta las luces doradas de Europa y Qatar, soñaba con este día. "Sabíamos que era difícil por los partidos que yo tenía y él insistía mucho en que viniéramos a recibirlo por el significado de este premio, que va más allá de lo que hace uno en la cancha. Él estaba muy feliz por este reconocimiento así que, seguramente, lo estará disfrutando también donde esté", confesó Messi en una entrevista con la agencia EFE.

Detrás del futbolista capaz de gambetear al destino y colgar la pelota en un ángulo en la final del mundo, siempre existió un diálogo cotidiano. Una charla después de cada entrenamiento, un análisis sin filtro al terminar cada partido. Y entre millones de conceptos intercambiados a lo largo de décadas, hay un mantra paterno que marcó a fuego la mentalidad del mejor de todos los tiempos. "Que agarrara la pelota y lo intentara, salga bien o mal. Que no me quede con eso, que siempre hay una jugada más".

Además, reveló el consejo que siempre le dio Jorge desde muy chico y que implementó en toda su carrera: “Hablaba continuamente con mi papá de fútbol, intercambiábamos ideas o pensamientos, pero si tengo que decir uno, es que, a pesar de cómo fuera en un partido o entrenamiento, nunca dejé de intentar lo que yo era, de agarrar la pelota y de intentarlo, salga bien o mal; que no me quede con eso, que siempre hay una jugada más”.

Por otra parte, afirmó que cuando estuvo en la categoría de Barcelona B, al estar tan cerca y entrenar con el primer equipo fue "uno de los momentos" en los que supo que iba a ser futbolista profesional, a pesar de que desde muy chico tuvo "la idea de serlo" porque siempre le "gustó": “Sabía que iba a tener mi oportunidad porque lo veía, empezaba a ir con el primer equipo, ese momento fue decisivo”.