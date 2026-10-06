Balón de Oro 2026: cuándo se entrega y lista de los jugadores nominados

El Balón de Oro 2026 ya tiene a sus candidatos definidos y la expectativa crece de cara a una ceremonia que tendrá una particularidad histórica. El premio al mejor futbolista del mundo se entregará en Londres, en una edición que tendrá nuevamente a Lionel Messi entre los principales protagonistas y que también contará con otros dos argentinos nominados en las diferentes categorías. La gala se realizará el lunes 26 de octubre de 2026 en el London Palladium Theatre de Londres.

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Será una edición especial porque, por primera vez, la ceremonia del Balón de Oro se llevará a cabo fuera de Francia. Además, el evento coincidirá con el 70° aniversario del premio creado por France Football en 1956. Los 100 periodistas que integran el jurado ya emitieron sus votos y ahora solo resta conocer quiénes serán los ganadores.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

La lista reúne a algunas de las principales figuras del fútbol internacional. Entre los candidatos aparecen campeones y protagonistas de las grandes ligas europeas, además de Lionel Messi y Lautaro Martínez, quienes representarán a la Argentina en la pelea por el máximo premio individual.

Lionel Messi (Argentina - Inter Miami)

Lautaro Martínez (Argentina - Inter)

Jude Bellingham (Inglaterra - Real Madrid)

Pau Cubarsí (España - Barcelona)

Marc Cucurella (España - Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia - PSG)

Luis Díaz (Colombia - Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Portugal - Manchester United)

Gabriel Magalhães (Brasil - Arsenal)

Erling Haaland (Noruega - Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos - PSG)

Harry Kane (Inglaterra - Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia - PSG)

Lamine Yamal (España - Barcelona)

Sadio Mané (Senegal - Al Nassr)

Marquinhos (Brasil - PSG)

Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal - PSG)

João Neves (Portugal - PSG)

Michael Olise (Francia - Bayern Múnich)

Willian Pacho (Ecuador - PSG)

Julián Quiñones (México - Al Qadsiah)

Declan Rice (Inglaterra - Arsenal)

Rodri (España - Barcelona)

Fabián Ruiz (España - PSG)

William Saliba (Francia - Arsenal)

Ferran Torres (España - Barcelona/PSG)

Dayot Upamecano (Francia - Bayern Múnich)

Vinícius Junior (Brasil - Real Madrid)

Vitinha (Portugal - PSG)

La nómina fue anunciada oficialmente el 8 de septiembre y contempla a futbolistas de distintos clubes y selecciones. Entre los nombres más destacados aparecen Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Vinícius, Lamine Yamal y Dembélé.

Los argentinos nominados

Lionel Messi vuelve a estar entre los candidatos después de una temporada destacada con el Inter Miami y la Selección Argentina. El rosarino, máximo ganador histórico del Balón de Oro con ocho estatuillas, buscará sumar un nuevo trofeo a su extraordinario palmarés. Esta será su decimoséptima nominación al premio.

Lionel Messi, entre los nominados.

El otro argentino que competirá por el Balón de Oro es Lautaro Martínez. El delantero del Inter también tuvo una temporada destacada y fue una de las figuras de la Selección durante el Mundial 2026. Además, fue importante en la campaña de su club, con títulos en Italia.

Emiliano “Dibu” Martínez también estará presente en la gala de Londres, aunque competirá por otro reconocimiento. El arquero argentino fue nominado al Trofeo Yashin, que distingue al mejor guardameta del mundo. La ceremonia del 26 de octubre será, entonces, una nueva oportunidad para que el fútbol argentino vuelva a tener protagonismo en la máxima gala individual del deporte. Con Messi y Lautaro entre los candidatos y Dibu Martínez en la pelea por el Yashin, la Argentina tendrá varios representantes en una noche que promete quedar en la historia.