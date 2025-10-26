Norris gana en México y le arrebata el liderato de la F1 a Piastri

CIUDAD DE MÉXICO, 26 oct - Lando Norris evitó un caos inicial para ganar el domingo el Gran Premio de la Ciudad de México desde la pole position y arrebatarle el liderato del campeonato de la Fórmula Uno a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, por un solo punto.

El australiano Piastri, que había comenzado la carrera en el séptimo lugar y con 14 puntos de ventaja sobre el británico, terminó quinto.

Charles Leclerc fue segundo para Ferrari, a 30,3 segundos de Norris, mientras que el actual campeón de Red Bull, Max Verstappen, consiguió su sexto podio consecutivo en tercer lugar después de un final emocionante a solo 0,7 segundos del monegasco.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Oliver Bearman fue cuarto para Haas en el mejor resultado de la carrera del piloto británico, luego de que un coche de seguridad virtual al final acabara con las esperanzas de Piastri de superarlo.

Con información de Reuters