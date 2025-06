El TC se prepara para la séptima fecha.

La cita en el Autódromo Oscar Cabalén por la sexta fecha del Turismo Carretera tuvo una baja inesperada cuando se confirmó que Sergio Alaux no iba a poder estar debido a problemas presupuestarios. Tal como sucedió en la segunda jornada en El Calafate, el oriundo de Pigüé no estuvo presente en la victoria de Mariano Werner en Córdoba y se pasó las últimas semanas buscando la manera de volver a la competencia para el siguiente compromiso.

Justamente el próximo destino del TC es el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde el piloto bonaerense obtuvo su primera victoria en la categoría en 2008, por lo que no quería perderse la cita en Misiones por nada del mundo. En una reciente entrevista con Carburando, Alaux confirmó su participación en la séptima fecha de la temporada a bordo de su Chevrolet Camaro del Giavedoni Sport.

“Gané mi primera carrera ahí, tengo el mejor de los recuerdos. Es un antes y un después. Es un circuito que siempre me fue muy bien, así que obviamente tengo ganas de estar, nunca se pierde las ganas de estar en un auto”, afirmó. También aprovechó para referirse a la difícil situación económica que atraviesa para llegar a competir y el esfuerzo que se debe hacer para tener el presupuesto adecuado.

“Cuesta más que nunca poder reunir presupuesto, juntar la moneda, pero mis ganas siguen intactas y me siento muy bien y competitivo, sino me quedaría en mi casa. Está muy costoso el TC, pero estamos. Ojalá que podamos estar hasta fin de año”, agregó Alaux. Con respecto a sus expectativas para el fin de semana, el piloto afirmó que le gustaría “ver la bandera a cuadros”, puesto que no ha podido terminar ninguna de las carreras disputadas hasta el momento.

Posiciones del TC en la previa a Posadas

Julián Santero: 171 puntos. Mauricio Lambiris: 161. Marcelo Agrelo: 141. Juan Martín Trucco: 138.5. José Manuel Urcera: 135.5. Facundo Ardusso: 114.5. Santiago Mangoni: 111.5. Hernán Palazzo: 109.5. Mariano Werner: 109. Agustín Canapino: 108.5. Marcos Landa: 108. Agustín Martínez: 106.5. Christian Ledesma: 104.5. Jeremías Olmedo: 94. Juan Bautista De Benedictis: 90.5. Nicolás Bonelli: 89. Kevin Candela: 88.5. Matías Rossi: 86. Luis José Di Palma: 83. Otto Fritzler: 81. Elio Craparo: 79. Facundo Chapur: 78. Germán Todino: 77.5. Jonatan Castellano: 77. Emiliano Spataro: 77. Andrés Jakos: 68. Diego Ciantini: 60.5. Valentín Aguirre: 58. Ignacio Faín: 57.5. Jeremías Scialchi: 57. Lautaro De La Iglesia: 54. Gastón Mazzacane: 53. Martín Vázquez: 51. Nicolás Trosset: 50.5. Juan José Ebarlín: 50. Santiago Álvarez: 42. Matías Canapino: 41.5. Gastón Ferrante: 41. Matías Jalaf: 35. Tobías Martínez: 33.5. Jerónimo Teti: 33. Nicolás Cotignola: 32.5. Diego Azar: 32. Nicolás Impiombato: 31. Juan Tomás Catalán Magni: 31. Marcos Quijada: 30.5. Norberto Fontana: 25. Diego De Carlo: 24. Juan Cruz Benvenuti: 19.5. Ricardo Risatti: 19.5. Augusto Carinelli: 17. Federico Iribarne: 11. Martín Serrano: 9.5. Alfonso Domenech: 9.5. Sebastián Abella: 7. Sergio Alaux: 6.5. Christian Dose: 5. Esteban Gini: 4.