Doohan tuvo su debut en Abu Dhabi como reemplazante de Ocon.

El buen rendimiento que tuvo Franco Colapinto en sus primeras carreras con Williams en 2024 lo llevó a ser considerado como una opción tanto para Sauber como para Red Bull, pero ninguno de los dos equipos se la jugó por él. Fue Alpine la escudería que decidió ficharlo a principios de este 2025 como piloto de reserva, aunque todo aparenta que podrá volver a la Fórmula 1 en no mucho tiempo.

Si bien la escudería francesa tiene la dupla para comenzar la temporada con Pierre Gasly y Jack Doohan, al australiano solamente le ofrecieron un contrato por las primeras cinco carreras del año y deberá ganarse la renovación para completar el campeonato. Esto se debe al bajo rendimiento que mostró Doohan con su debut en el GP de Abu Dhabi, cuando reemplazó a Esteban Ocon, quien aceptó el cambio para hacer los test de postemporada con Haas.

Justamente sobre la última cita del 2024 habló Helmut Marko, el asesor de Red Bull, equipo que tuvo al oceánico en su programa junior por cinco años y que no impulsó su carrera a la F1. En una reciente entrevista con F1 Insider, el austriaco afirmó que Doohan “debería haber hecho más” en el Circuito Yas Marina, donde fue el decimoquinto en cruzar la línea de meta entre los 17 que llegaron a completar el recorrido, mientras que Gasly, también surgido en Red Bull, terminó séptimo.

Por fuera de los resultados y de que no haya sumado puntos, lo cierto es que el ritmo del australiano no convenció a los aficionados ni al equipo francés, aunque sí se destacó que haya tenido una carrera limpia sin sufrir daños en el monoplaza. A pesar de eso, Doohan no se la jugó en Abu Dhabi y se mostró temeroso, algo que hace que Colapinto sea una mejor opción, sobre todo porque Flavio Briatore suele premiar a las personas que se arriesgan por conseguir resultados.

El trabajo de Colapinto en Alpine

De aquí a que se resuelva si competirá esta temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá diferentes tareas en Alpine, aunque la principal será conducir en el simulador para reunir información valiosa para los ingenieros y mostrarse lo suficientemente preparado para tener su revancha en la máxima categoría.

Ahora bien, fuera de eso, el pilarense también tendrá varias tareas de marketing y actividades con los patrocinadores, lo que sin duda ayudará a Alpine debido a la buena imagen que se generó alrededor de Colapinto. Entre todo esto, Franco podría verse impulsado a volver a la F1 en la sexta fecha que se realizará en el GP de Miami a principios de mayo, aunque también tendrá que superar a Paul Aron y Ryo Hirakawa, los otros dos pilotos de reserva del equipo de Enstone.