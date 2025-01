Filtraron la cifra que deberá pagar Franco Colapinto por la superlicencia de F1 en 2025

Colapinto sumó cinco puntos en el campeonato de F1.

Tras el cierre de la temporada en el GP de Abu Dhabi, también se dio el final del paso de Franco Colapinto por la Fórmula 1, al menos de momento, puesto que los asientos para la siguiente edición del campeonato del mundo se llenaron hace unas semanas. Lamentablemente, el pilarense no quedó entre los escogidos por Red Bull para completar sus equipos, por lo que tendrá que mantenerse como piloto de reserva en Williams, que correrá con Carlos Sainz y Alex Albon.

Claro que las esperanzas no están del todo perdidas, puesto que las dudas sobre el futuro de Jack Doohan en Alpine dejan la posibilidad de que el piloto argentino pueda sumarse al equipo francés con la temporada ya iniciada. Ahora bien, para poder competir, Franco necesitará tener vigente su superlicencia, un documento otorgado por la Federación Internacional de Automovilismo que permite que los pilotos puedan participar del certamen.

Dicha superlicencia requiere que cada piloto alcance a sumar los 40 puntos necesarios en los últimos tres años de competencia en otros certámenes de la FIA, aunque los más conocidos son la F3 y F2. Como Franco tenía los puntos y ya había tenido más de 300 kilómetros de pruebas sobre un F1 con la postemporada de 2023 y la FP1 de Silverstone, pudo competir este año sin problemas tras abonar los 10.400 dólares de costo.

Ahora bien, ese era el precio base de la superlicencia en 2024, pero cambiará para 2025, sin mencionar que el argentino pagará más por cada punto obtenido en la pasada temporada. Así, Franco tendría que pagar 2.3950 dólares, una de las cifras más bajas, junto con Liam Lawson (u$s 2.1535) y los rookies, que abonarán casi 12 mil dólares. En el otro extremo, Max Verstappen, último campeón, pagará más de un millón de la moneda estadounidense para buscar su quinto campeonato el año que viene.

Lo que debe pasar para que Franco corra en la F1 2025

Hasta el momento, lo que se sabe es que Franco Colapinto será piloto de reserva en Williams, donde tendrá trabajos tanto en el simulador para reunir información para el equipo como en pistas de entrenamiento con un coche de hace dos años para mantener el ritmo de la F1. Ahora bien, la chance de estar en Alpine también es verdadera y ha sido advertida por Flavio Briatore, asesor de la escudería francesa.

En una reciente entrevista con Le Parisien, el empresario italiano aseguró que Pierre Gasly y Jack Doohan comenzarán el 2025 sobre el Alpine, pero que no temerá en hacer cambios si los resultados no llegan. Por su parte, el medio Motorsport reveló que el australiano solo tiene contrato por las primeras cinco carreras, por lo que si el rendimiento no es bueno, es muy posible que Briatore busque a Colapinto para afrontar el resto del año.