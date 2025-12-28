Fórmula 1: el ranking que muestra al piloto más rápido de la máxima categoría

La F1 2026 tendrá 24 fechas.

La Fórmula 1 2025 terminó con la consagración de Lando Norris en el GP de Abu Dhabi el pasado 7 de diciembre, cuando se disputó al última fecha de la temporada. A pesar de haber adquirido el título por dos puntos de diferencia sobre Max Verstappen, el inglés ha perdido en la consideración general sobre el verdadero ganador de la temporada, que para muchos críticos fue el neerlandés, quien tuvo más victorias que nadie en el año.

Ahora, a casi un mes del cierre del campeonato, Motorsport ha lanzado un nuevo ranking que muestra a los pilotos más veloces de la F1, partiendo de la pregunta de cuál sería el rendimiento de cada uno si todos tuvieran el mismo monoplaza. Para ello, el reconocido medio optó por hacer diferentes comparaciones cruzadas entre compañeros de equipo en cuanto a ritmo de clasificación y carrera, sin dejar de lado los cambios de pilotos que hubo con respecto a 2024.

De los 21 pilotos que corrieron en este 2025, el que quedó mejor posicionado después del entrecruzamiento de los datos oficiales provistos por la máxima categoría ha sido Verstappen, algo que sorprende si se considera el difícil año de Red Bull. “Matemáticamente se obtiene una ventaja combinada de 0,237 segundos sobre el segundo piloto más rápido de la parrilla”, describe Motorsport en relación con el ritmo de Charles Leclerc.

Si se consideran datos de temporadas anteriores, siempre bajo el efecto de la era del efecto suelo, la sorpresa llega a ser incluso mayor: “Verstappen podría haber ganado dos de sus cuatro títulos mundiales sin haber tenido el coche más rápido. En 2021, según los datos, el Mercedes fue en promedio alrededor de una décima más rápido que el Red Bull a lo largo de la temporada, y en 2024 el McLaren incluso tuvo una ventaja de aproximadamente una décima y media”.

Y es que el año pasado Verstappen tampoco disponía del mejor coche de la grilla, puesto que McLaren se había recuperado hacia la mitad de la temporada y había cosechado victoria con Norris para pelear por el campeonato. Con respecto al británico, quedó quinto en el ranking a +0,305 del neerlandés y detrás de pilotos como Leclerc (+0,237), Fernando Alonso (+0,286) y George Russell (+0,301).

En el otro extremo, el más lento del 2025 ha sido Liam Lawson (+1,061), seguido por Jack Doohan (+1,040), Yuki Tsunoda (+0,940) y Franco Colapinto (+0,891). Cabe mencionar que la comparación entre Lawson y Tsunoda fue clave para determinar al más lento, ya que ambos corrieron tanto con el RB21 como con el VCARB 02 de Racing Bulls.

Así quedaron los duelos internos de cada escudería en 2025.

