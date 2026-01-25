Flavio Briatore reveló los resultados que espera de Franco Colapinto para esta temporada: "Buen trabajo"

Colapinto fue confirmado para todo el 2026.

Luego de algunas semanas de espera, Alpine finalmente presentó el A526 el viernes pasado en el evento que se llevó a cabo en un crucero frente a las costas de Barcelona, donde se vio un diseño casi idéntico a su antecesor en la livery. El primer vistazo al nuevo monoplaza llegó a tan solo unos días del inicio de la pretemporada, que tendrá su primera etapa a partir de este lunes en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Para Franco Colapinto será la primera vez que arrancará el año como piloto titular en la Fórmula 1, puesto que tanto con Williams como en su primer año con Alpine arribó a la grilla como reemplazante de otro piloto. De hecho, Flavio Briatore llegó a recibir una pregunta sobre la posibilidad de un cambio de piloto con la temporada ya iniciada, pero el empresario italiano negó que vaya a quitarle el asiento al argentino en este 2026.

Ahora bien, a pesar de su respuesta, lo cierto es que el asesor de Alpine espera que el pilarense obtenga buenos resultados en esta edición, especialmente para que se cumplan las aspiraciones de la escudería francesa. Durante la conferencia de prensa posterior a la presentación del A526, Briatore contestó a la pregunta sobre los objetivos del equipo: “Podré decir que hemos hecho un buen trabajo si terminamos entre los seis o siete primeros en cada carrera”.

De la declaración del asesor se desprende lo que deberá hacer Franco para obtener su renovación de cara al 2027, que será no solo sumar puntos, sino también quedar bien posicionado entre los diez primeros. Claro que, a diferencia del 2025, ahora Briatore tiene fundamentos para pedir estos resultados, sobre todo con el motor Mercedes, que tendría una diferencia favorable de tres décimas frente al resto, a excepción de Red Bull-Ford.

“Dejamos de desarrollar el A525 y nos centramos por completo en el proyecto de 2026. Hoy contamos con una buena unidad de potencia y hemos reunido a un nuevo equipo de trabajo interno”, agregó el italiano. Y es que Alpine inició antes que nadie el desarrollo del A526, por lo que la combinación del monoplaza con el nuevo motor podría ser clave: “Este año, nadie podrá superar la diferencia en la unidad de potencia ni en la caja de cambios. Ahora les toca a nuestros ingenieros”.

Con respecto a Colapinto, Briatore afirmó: “Lo que se espera de un piloto es que haga el mejor trabajo posible. El año pasado, Franco estaba en su primera temporada real en la Fórmula 1 y llegó con muchas expectativas que no se gestionaron de la mejor manera. Este año, lo veo más maduro; ya no es el chico de 2025”. Además, señaló que el argentino necesitará manejar sus emociones para explotar al máximo su talento en este 2026.

Así es el A526 de Alpine para la F1 este año.

La defensa de Briatore a Colapinto

Con el antecedente de lo sucedido con Jack Doohan en 2025 y la presencia de Paul Aron en el banco de suplentes de Alpine, un periodista lanzó la aguda pregunta de si podría darse un nuevo cambio de pilotos en caso de que Franco Colapinto no obtenga los resultados deseados. Ante dicha consulta, Flavio Briatore contestó entre risas: “Me olvidé el botón para cambiar de piloto. Ya no lo tengo más, lo perdí”.