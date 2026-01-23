La fuerte revelación de Colapinto en la presentación del nuevo Alpine de Fórmula 1: "Primera vez"

Franco Colapinto habló en la gala de Alpine y dejó definiciones clave sobre su futuro en la Fórmula 1, el rol de Flavio Briatore y la temporada 2026.

En un evento cargado de expectativas, Alpine presentó oficialmente su nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y Franco Colapinto fue uno de los grandes protagonistas. El piloto argentino, que afrontará por primera vez una pretemporada completa como titular, habló sin filtros sobre el proyecto y el desafío personal que enfrenta, luego de la exigencia interna que impuso Flavio Briatore durante el evento en esta nueva etapa.

Durante la gala, que se realizó a bordo de un crucero, Colapinto dejó una de las frases más resonantes de la noche al referirse a su situación personal dentro del equipo. “Por primera vez en mi carrera tengo una pretemporada completa pensando en un año entero como piloto titular”, aseguró, marcando un punto de inflexión en su trayectoria.

El argentino remarcó la importancia de sentirse parte integral del proyecto desde el inicio, algo que considera clave para su desarrollo: “Poder trabajar desde el primer día con los ingenieros, los mecánicos y todo el equipo cambia completamente la preparación”.

Colapinto también se refirió a las particularidades técnicas del A526 y a las exigencias que plantea el nuevo reglamento. “Es un coche muy diferente a todo lo que manejé hasta ahora. Hay conceptos nuevos, un chasis distinto y muchos aspectos que todavía estamos aprendiendo”, explicó.

El piloto reconoció que el proceso de adaptación será desafiante para toda la parrilla, pero se mostró motivado de cara a la nueva temporada de La Máxima: “Es una de las revoluciones más grandes que ha tenido la Fórmula 1 en mucho tiempo. Lo veo como un reto increíble”.

El rol de Briatore y la presión interna en Alpine

Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, fue una presencia constante durante el evento y dejó en claro que la exigencia será máxima. “Este año no hay excusas”, lanzó el italiano, marcando el nivel de compromiso que espera del equipo y, especialmente, de sus pilotos.

Sobre Colapinto, el empresario millonario fue directo: destacó su preparación, valoró su trabajo en la pretemporada y subrayó que Alpine necesita dos pilotos compitiendo al máximo nivel para crecer. Sus palabras reflejaron tanto respaldo como presión, un combo que define la nueva etapa del argentino en la Fórmula 1.

Los primeros tests del Alpine A526

La presentación no solo expuso el nuevo diseño del auto, sino también el enfoque ambicioso del equipo para la nueva era de la F1, en la que Alpine apuesta fuerte a la evolución técnica y al rendimiento de sus pilotos.

El A526 ya tuvo su estreno en pista durante una sesión privada en Silverstone, con Pierre Gasly al volante. Luego, Alpine se trasladó a Barcelona para los primeros ensayos oficiales de pretemporada, donde los equipos dispondrán de tres jornadas para ajustar sus autos.

El cronograma continuará en Bahréin, con dos bloques de entrenamientos en febrero, antes del inicio oficial del campeonato el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. Para Colapinto, estas pruebas serán determinantes: será la primera vez que dispute una pretemporada completa en la máxima categoría.