Ferrari terminó segundo detrás de McLaren en 2024.

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari ha generado cierta tensión en el interior del equipo debido a la sensación de peligro que surgió en Charles Leclerc, quien ha sido el piloto principal de la escudería italiana en los últimos años a pesar de la supuesta paridad que Frederic Vasseur siempre quiso vender. Las órdenes de la Scuderia han favorecido casi siempre al monegasco durante su dupla con Carlos Sainz, pero el panorama podría cambiar en este 2025.

El piloto británico fue anunciado en febrero del 2024 como el reemplazante del español y el objetivo es claro: alcanzar su octavo campeonato del mundo en la Fórmula 1. El dilema surge porque Leclerc también sueña con su primer título en la máxima categoría y viene de tener unas temporadas notables, con el subcampeonato del 2022 y el tercer lugar del año pasado, por lo que buscará hacerse con una estrella en esta temporada.

Ahora bien, Ferrari no es el único equipo que se encuentra en esta situación, puesto que McLaren tiene un doble propósito este año. Lo principal será defender la Copa de Constructores obtenida en 2024, pero tanto Lando Norris como Oscar Piastri han mostrado anhelo y capacidad por ir a buscar el campeonato de pilotos, que el británico se perdió en la temporada pasada frente a Verstappen y su épica victoria en Interlagos.

Si bien tener duplas tan competitivas y capaces es un deleite para cualquier escudería, es evidente que puede llegar a surgir problemas internos que mermen el rendimiento del equipo a lo largo del campeonato. No tener diferenciado al piloto uno del dos hace da cierta libertad para enfrentamientos en pista, algo que ha llevado a accidentes en la F1 en años anteriores, tal como le pasó a Red Bull con Daniel Ricciardo y Verstappen tras el arribo del neerlandés.

Justamente la escudería austriaca no tendrá este problema, al menos no de entrada, puesto que desde arriba ya advirtieron a Liam Lawson para que no busque ganarle a su compañero, cuya prioridad será alcanzar su quinta coronación. En cuanto a los demás equipos, la diferenciación es más marcada debido a la presencia de los rookies como Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Oliver Bearman (Haas).

El caso gris de Williams

De las diez escuderías que tiene la Fórmula 1, una que está en una situación media entre una posible rivalidad o la sumisión de uno de sus pilotos es Williams. No hay dudas de que Carlos Sainz será el piloto principal del equipo tras su paso por Ferrari y sus cuatro victorias en la máxima categoría, pero Alex Albon ha manifestado su intención de medirse con el español y demostrar que está preparado para superarlo.