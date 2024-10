El director de Williams impactado por Franco Colapinto: “Nunca”

El jefe de equipo de Williams rendido ante Franco Colapinto.

Pasaron cuatro carreras desde el debut oficial de Franco Colapinto en Fórmula 1 en el GP de Italia, cuando quedó al borde de los puntos en el mítico circuito de Monza. Si bien no llegó a sumar en la casa de Ferrari, el pilarense sí lo hizo en Bakú y en Austin, lo que ha maravillado a Williams, que ahora siente que tiene dos pilotos a la par y no la desigualdad que reinaba entre Alex Albon y el despedido Logan Sargeant.

A pesar de los resultados, James Vowles no deja de sorprenderse con el rendimiento que ha mostrado el piloto argentino, que sin siquiera tener más que la práctica libre de Silverstone se adaptó en un santiamén a la Fórmula 1. De hecho, el director de Williams creía que la adaptación le iba a llevar algo de tiempo a Franco Colapinto, que ahora pasó a ser considerado uno de los mejores rookies de los últimos años junto a Oscar Piastri, quien debutó en 2023 con McLaren.

Durante una entrevista con el podcast de la F1 Beyond The Grid, James Vowles reveló que se sorprendió con lo rápido que Franco Colapinto tomó el ritmo de la Fórmula 1 e hizo un listado de sus principales puntos fuertes: “Esperaba que fuera rápido, pero lo que no esperaba era lo rápido que encontraría la velocidad. Pensaba que necesitaría unas carreras para entrar en ritmo. Sus fortalezas son que puede quitarse de encima la presión, miles de cosas que te vienen, lidia con ellas al momento, nunca entra en pánico, nunca está sobrecargado”.

Acto seguido, el jefe del equipo de Grove se refirió a la notable evolución que tuvo el piloto de Williams desde su llegada a la Fórmula 2, sobre todo con el trabajo que había realizado este año en MP Motorsport. Otra cosa que resaltó Vowles es que Franco disfruta cada momento que sube al monoplaza y que incluso “en el simulador tiene el mismo ritmo que Alex y es un buen simulador, podemos comparar bien la información con dónde estamos en pista”.

Ocon tuvo que disculparse con Colapinto

Franco Colapinto sumó solamente un punto este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos, donde terminó décimo detrás de Liam Lawson y el récord de vuelta que otorga un punto extra le fue arrebatado por Esteban Ocon. El francés no quiso ser superado en la tabla e ingresó a boxes para ponerse las gomas rojas y quitarle la vuelta rápida al argentino, algo que no cayó bien y lo obligó a pedir disculpas en las redes.

“No pudimos hacer mucho más después de la largada. Aun así, logramos la vuelta más rápida del equipo al final. Lo sentimos por Franco, se lo merecía”, escribió el piloto de Alpine en su cuenta de X. Cabe mencionar que Esteban Ocon no atraviesa un buen momento en la Fórmula 1, donde no fue renovado por Alpine debido a los problemas que generó con su compañero Pierre Gasly y competirá en Haas en la siguiente temporada.