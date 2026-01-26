Doriane Pin, la piloto que fue presentada oficialmente en Mercedes y podría hacer historia en la Fórmula 1

Pin fue confirmada como piloto de desarrollo de Mercedes.

Tras el fracaso de las W-Series, que era una especie de Fórmula 1 femenina y dejó de disputarse en 2022 por falta de apoyo económico, la F1 impulsó la creación de la F1 Academy. A diferencia de su antecesora, esta competencia tiene la finalidad de desarrollar a las jóvenes pilotos y prepararlas para que continúen su ascenso hacia la máxima categoría, donde la última mujer en competir fue Lella Lombardi en 1976.

Desde entonces, aunque hubo algunas mujeres en pista que no llegaron a disputar Grandes Premios, solamente hubo pilotos de prueba como representación femenina en la F1, algo que podría cambiar en un futuro próximo. Esto se debe al rápido crecimiento que ha tenido Doriane Pin, quien a sus 21 años se consagró campeona de la F1 Academy 2025 con Prema Racing y formando parte del programa junior de desarrollo de Mercedes.

Con sus 22 años recién cumplidos, la francesa oriunda de Ivry-sur-Seine finalmente obtuvo su graduación de la academia, pero se mantendrá dentro de la estructura de la escudería alemana. Y es que el martes pasado se confirmó que Pin seguirá en Mercedes con el rol de piloto de desarrollo en la F1, de manera que trabajará codo a codo con figuras como George Russell y Andrea Kimi Antonelli en la sede de Brackley.

De esta manera, Doriane participará de sesiones en el simulador de F1 y en actividades adicionales en la fábrica y en la pista, donde dividirá sus funciones de desarrollo con un programa de carreras, según informaron desde el equipo alemán. Además, desde Mercedes anunciaron que “The Pocket Rocket” estará presente en algunas fechas del campeonato y también será mentora de la piloto de la F1 Academy del equipo, que todavía no se ha anunciado.

El comunicado de prensa emitido por Mercedes también incluyó algunas declaraciones de Pin, que sigue con la mente puesta en el futuro con la esperanza de arribar algún día a la Fórmula 1: “Estoy muy orgullosa y agradecida de asumir el rol de piloto de desarrollo dentro del equipo. Mis dos años como parte del programa junior me han ayudado a crecer como piloto y este es un fantástico siguiente paso en mi carrera”.

Por otro lado, Doriane aprovechó para resaltar la importancia de la F1 Academy para el desarrollo de las pilotos: “La serie ofrece una plataforma brillante para las mujeres piloto y es un honor para mí recoger el trofeo del campeonato esta noche. A medida que continúo mi propio viaje en el automovilismo, sé que habrá más mujeres increíbles siguiendo mi rastro y les deseo a todas mucha suerte para la próxima temporada”.

Pin ganó el título en su segundo año en la F1 Academy.

Los resultados de Pin en la F1 Academy 2025