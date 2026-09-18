El autódromo de Buenos Aires, el sueño que Perón le cumplió a Fangio y hoy es la Catedral del automovilismo argentino

La historia del Gálvez, el emblemático autódromo de Buenos Aires.

El autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires es actualmente la Catedral del automovilismo argentino, pero hubo mucho trabajo realizado y fortunas invertidas a lo largo de la historia como para poder llegar a esta realidad. El emblemático circuito porteño fue estrenado el 9 de marzo de 1952 en un evento impactante que contó con la presencia de 120.000 personas. Por supuesto, allí estuvo Juan Domingo Perón. El entonces Presidente de la Nación cumplió un rol fundamental para la inauguración con el apoyo, la financiación y la inversión necesarias para concretar semejante proyecto.

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Sin embargo, todo comenzó cuatro años antes, cuando en 1948 hubo una petición directa de un grupo de pilotos argentinos al gobierno nacional para que hubiera un circuito en el epicentro del país. La gran pasión "fierrera" que ya se había desatado y la importancia de contar con un escenario en dicho lugar, a la hora de tener una infraestructura acorde y poder reducir gastos en los traslados, hicieron que corredores notables de la talla de Juan Manuel Fangio y José Froilán González le hicieran llegar este pedido a la gestión peronista. De hecho, los dos deportistas ya estaban en la Fórmula 1 cuando se inauguró el trazado.

La historia del Gálvez, el emblemático autódromo de Buenos Aires.

El Gálvez de Buenos Aires se construyó en las tierras fiscales del barrio de Villa Riachuelo, en el límite sur de la Capital Federal. El anuncio oficial de la megaobra, que significó un quiebre absoluto para el deporte motor argentino, se realizó en enero de 1951 y los trabajos demandaron cerca de 14 meses bajo la intendencia de Jorge Sabaté. En sus inicios, el lugar fue bautizado como Autódromo 17 de Octubre, en honor a la histórica fecha simbólica para el peronismo. No obstante, con el correr de los años el sitio tuvo otros tres nombres y todo indica que habrá un cuarto una vez que culminen las obras actuales.

El propio Perón bajó la bandera de largada para iniciar la competencia principal, acompañado en el evento por su esposa Eva Duarte de Perón. El predio fue catalogado en su época como uno de los más avanzados del mundo por su diseño de vanguardia y la disposición de sus tribunas, además de haber significado un notable impacto para el automovilismo en todo América. La tradición por este deporte ya se había forjado y en ese momento era el turno de expandirla más todavía.

La Copa Perón fue la denominación escogida para el festival de inauguración del mítico trazado, con una competencia bajo el reglamento de la Fórmula Libre. Allí, para que la multitud disfrutara desde las tribunas, participaron las principales figuras del automovilismo argentino de la época. Si bien no el vencedor no importaba demasiado porque lo trascendente era la inauguración, Fangio ganó con una Ferrari 166, tras haber logrado también la pole position en las clasificaciones. En tanto, el podio lo completaron Froilán González (también con Ferrari) y el francés Jean Manzon con un Simca.

La historia del Gálvez, el emblemático autódromo de Buenos Aires.

Más allá de quienes estuvieron en el centro de la escena, el evento también dio lugar a competencias secundarias de coches Sport (donde se impuso el argentino Adolfo Schwelm Cruz), las motos y la categoría Mecánica Nacional. El estreno del autódromo de la Capital fue la piedra fundacional de la llegada de la F1 a la Argentina, además de las indispensables presencias de Fangio y Froilán.

De hecho, la máxima categoría del automovilismo mundial debutó aquí en enero de 1953 y la última presencia hasta ahora fue en abril de 1998. Incluso, en las décadas de 1970 y 1990 hubo reformas determinantes para que la FIA continuara confiando en Argentina para el calendario oficial, hasta los arreglos vigentes en busca del gran sueño del retorno cercano al 2030.

La historia del Gálvez, el emblemático autódromo de Buenos Aires.

Todos los nombres que tuvo el autódromo de Buenos Aires en la historia

1952: Se inauguró como Autódromo 17 de Octubre.

1955: Pasó a llamarse Autódromo Municipal, tras el golpe de Estado que derrocó a Perón.

1989: Cambió a Oscar Gálvez en homenaje al crack que fue pentacampeón del TC, tras su fallecimiento.

2005: Se agregó a Juan Gálvez, hermano de Oscar y heptacampeón del TC, para pasar a llamarse como en la actualidad: Autódromo Oscar y Juan Gálvez.