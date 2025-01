Simeone, encantado con la resistencia del Atlético con 10 hombres ante el Leverkusen

Fútbol - Liga de Campeones - Atlético de Madrid v Bayer Leverkusen - Metropolitano, Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmó que la remontada ante el Bayer Leverkusen (2-1) será un recuerdo imborrable y elogió la valentía de su equipo, que jugó más de una hora con diez hombres en un emocionante encuentro de Liga de Campeones.

El centrocampista del Atlético Pablo Barrios vio la tarjeta roja directa en el minuto 24 por una imprudente entrada por detrás a Jeremie Frimpong.

El Leverkusen se adelantó con un gol de cabeza de Piero Hincapie en la primera parte, pero los locales se recuperaron gracias a un doblete de Julián Álvarez y se impusieron a los alemanes, que también acabaron con 10 hombres.

"Nos llevamos un partido que seguramente los jugadores recordarán como uno especial (...) Este es uno de esos encuentros que la gente siempre recuerda", dijo Simeone tras el encuentro.

"En el segundo tiempo emergió lo que ya hemos mostrado en otras ocasiones: humildad, trabajo, jerarquía, contundencia, capacidad para sufrir, y la habilidad de interpretar cómo se deben jugar los partidos".

La victoria del Atlético, la 16ª en sus últimos 17 partidos en todas las competiciones, aúpa al equipo de Simeone al tercer puesto de la tabla con 15 puntos, tres menos que el Barcelona y a seis del líder, el Liverpool, ambos clasificados para octavos.

El Leverkusen, que vio truncada su racha de 11 victorias consecutivas, también se encuentra actualmente entre los puestos de clasificación directa, sexto con 13.

"En la primera parte, el equipo no jugó bien. Durante el primer tiempo no pudimos realizar transiciones, ellos nos quitaron la pelota, no nos dejaron recuperarla", añadió Simeone.

"Hablamos durante el descanso y creo que los jugadores entendieron perfectamente el partido que debíamos jugar, eligiendo la forma adecuada para afrontar ese segundo tiempo. La idea era aprovechar cualquier situación que se presentara".

Simeone se deshizo en elogios hacia el delantero Julián Álvarez, de quien dijo que era todo lo que necesitaban que fuera cuando el Atlético fichó al argentino en una operación valorada en unos 75 millones de euros (78,05 millones de dólares) más 20 millones en posibles complementos.

"Cuando pensamos en Julián nos ilusionábamos con esto. Tiene una jerarquía increíble, presente y futuro mejor todavía, ojalá podamos ayudarle como cuerpo técnico y que siga con esa humildad en un correr, pelear, que le dejará en un gran lugar en el club", dijo Simeone.

Con información de Reuters