Así terminó Argentina en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe finalizaron este sábado y Argentina ceró la competencia con una destacada posición en el medallero.

La delegación de Argentina llegó a los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 con grandes expectativas y las cumplió, ya que se quedó con el segundo puesto del medallero, por detrás de Brasil. A falta de lo que suceda con el waterpolo en la final, en total el país lleva obtenidas 293, con 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce, números que le permitieron obtener un récord de doradas para el país en la competencia y para imponerse sobre Colombia,

{{{htmlAmp}}}

Un dato que marca la actuación de la "Albiceleste" es que, además, alcanzó otro de los principales objetivos, al superar el total de preseas obtenidas en Asunción 2022, competencia en la que había ganado 197 preseas en total (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

En la última jornada desarrollada este sábado, las actuaciones destacadas llegaron de la mano del handball y tenis masculino. "Los Galadiadores", sin varias de sus figuras, se quedaron con la medalla de oro luego de empatar con Chile y finalizar en el primer puesto de la tabla, mientras que el tenis se alzó con la dorada, plateada y de bronce en individual.

Los Gladiadores derraron su participación con el oro, tras empatar con Chile.

El desempeño actual de la delegación argentina ratifica una tendencia al alza en el medallero sudamericano. Luego de una etapa de hegemonía absoluta entre La Paz 1978 y Cuenca 1998 —período en el que encadenó seis títulos consecutivos—, el deporte nacional experimentó una merma en los primeros años de los 2000.

Durante ese lapso, Argentina quedó relegada al cuarto escalón en Medellín 2010 (57 preseas doradas), Santiago 2014 (46) y Cochabamba 2018 (42), para luego iniciar su repunte en Asunción 2022 con un tercer lugar y 58 oídos. Con las 65 conquistas alcanzadas hasta el momento, el registro presente ya deja atrás la cosecha total de las cuatro ediciones previas.

La natación se convirtió en una de las disciplinas más fructíferas para el conjunto nacional. Macarena Ceballos arrasó en las competencias de pecho al quedarse con los títulos en 50, 100 y 200 metros, en tanto que Cecilia Dieleke se consagró en las pruebas de 50 y 100 metros espalda, logrando además en esta última el récord histórico del torneo con una marca de 1m00s61.

Ambas atletas, acompañadas por Laila Chain y Andrea Berrino, integraron la posta femenina de 4x100 metros combinados que se adueñó de la presea dorada. A la cosecha en el agua se sumó el primer puesto de Malena Santillán en los 200 metros espalda y una destacada seguidilla de podios que consolidaron el buen inicio albiceleste. De todas formas, la inauguración del medallero dorado para la comitiva argentina se dio en la esgrima, donde Pascual Di Tella superó por 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la definición de sable individual.

En el plano colectivo, los seleccionados de hockey sobre césped firmaron una actuación impecable. Las Leonas se subieron a lo más alto del podio tras imponerse por un contundente 5-0 frente al combinado chileno en el partido decisivo, mientras que Los Leones hicieron lo propio al derrotar por 3-1 al mismo contrincante para quedarse con la medalla de oro en la rama masculina.

Cómo se encuentra Argentina en el medallero histórico de los Juegos Suramericanos

Luego de la finalización de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina se mantiene en el tercer puesto histórico de la competencia, por detrás de Brasil y Colombia, mientras que un puesto por delante de Chile.