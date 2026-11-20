Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez por un desafío en el gimnasio. La empresaria rosarina publicó en TikTok un video de su entrenamiento de tren superior en el que consiguió completar dos dominadas sin utilizar bandas elásticas de asistencia. El logro despertó una ola de comentarios y elogios en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su fuerza y constancia.

{{{htmlAmp}}}

Lejos de limitarse a una actividad física ocasional, la esposa de Lionel Messi mantiene una rutina de entrenamiento exigente que combina ejercicios de fuerza, pesas, máquinas y actividades cardiovasculares. Sus sesiones se distribuyen entre cinco y seis días por semana y pueden durar entre una hora y una hora y media. Entre los movimientos que forman parte de su preparación aparecen cinco ejercicios que trabajan distintos grupos musculares.

Cuáles son los 5 ejercicios que hace Antonela Roccuzzo en el gimnasio

La rutina de Antonela combina movimientos para fortalecer brazos, espalda, piernas y glúteos, además de actividades destinadas a mejorar la resistencia cardiovascular. Estos son los cinco ejercicios que se destacan en su entrenamiento:

1. Dominadas supinas (chin-ups)

Es el ejercicio que protagonizó su último video viral. Consiste en sujetarse de una barra con las palmas de las manos orientadas hacia el cuerpo y elevar el propio peso hasta que el mentón supere la altura de la barra.

Las dominadas trabajan principalmente la espalda y los bíceps, aunque también requieren coordinación y estabilidad corporal. Muchas personas comienzan a practicarlas con bandas elásticas que reducen parte del peso que deben levantar. Por eso, conseguir dos repeticiones sin asistencia representó un avance en el entrenamiento de Antonela.

2. Sentadillas búlgaras

Este ejercicio trabaja principalmente los cuádriceps y los glúteos. Para realizarlo, se coloca uno de los pies sobre un banco o una superficie elevada, mientras la otra pierna permanece apoyada en el suelo. Desde esa posición, se flexiona la rodilla de la pierna delantera y se desciende de manera controlada.

Además de fortalecer el tren inferior, las sentadillas búlgaras requieren equilibrio, coordinación y estabilidad. También permiten trabajar cada pierna por separado.

3. Peso muerto

Es uno de los movimientos clásicos del entrenamiento de fuerza. Consiste en levantar una carga desde el suelo mediante un movimiento coordinado de cadera, piernas y espalda.

Dependiendo de la variante, permite trabajar los glúteos, los isquiotibiales y distintos músculos de la espalda. Su ejecución requiere una técnica adecuada para evitar sobrecargas y aprovechar el movimiento correctamente.

4. Hip thrust

Es uno de los ejercicios más utilizados para fortalecer los glúteos. Se realiza con la parte superior de la espalda apoyada sobre un banco, las rodillas flexionadas y una carga colocada sobre la pelvis.

El movimiento consiste en elevar la cadera hasta extenderla, contrayendo los glúteos, y luego descender de manera controlada. También contribuye a desarrollar fuerza en los músculos extensores de la cadera.

5. Fit Jump

A diferencia de los anteriores, el Fit Jump es una actividad cardiovascular que se realiza sobre un mini trampolín. Combina saltos y movimientos al ritmo de la música para trabajar la resistencia, la coordinación y el equilibrio.

Esta disciplina permite complementar los ejercicios de fuerza con actividad aeróbica y sumar variedad a las sesiones de entrenamiento.

Cuántos días por semana entrena Antonela Roccuzzo

La empresaria entrena entre cinco y seis días por semana, con sesiones que pueden durar entre 60 y 90 minutos. Su planificación combina ejercicios con pesas y máquinas, movimientos para fortalecer distintos grupos musculares y actividades cardiovasculares.

En su última publicación mostró una jornada dedicada al tren superior, que comprende principalmente la espalda, los brazos, los hombros y el pecho. Sin embargo, su preparación también incluye ejercicios para trabajar las piernas y los glúteos.

Antonela Roccuzzo.

La actividad física ocupa un lugar importante en su vida cotidiana. En distintas entrevistas, la empresaria habló sobre el valor del entrenamiento para su bienestar personal y lo describió como un espacio propio que le permite desconectarse de las obligaciones diarias.

El último desafío que compartió en TikTok también dejó un mensaje sobre el proceso detrás de los resultados: las dos dominadas sin bandas elásticas fueron una meta alcanzada después de trabajar para mejorar su fuerza. "Small wins, big progress" (pequeñas victorias, grandes progresos), escribió junto al video.