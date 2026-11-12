José Ruiz, entrenador: “Una mujer de 68 años que nunca ha entrenado fuerza puede conseguir avances importantes”

Hacer ejercicio después de años de sedentarismo puede ser muy desafiante, pero también dar resultados increíbles tanto para tonificar el cuerpo como para tener una mejor salud. José Ruiz, entrenador personal y CEO de Malaga entrena, destaca la importancia de entrenar fuerza, en especial a partir de los +60 años.

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Uno de los puntos que destaca el entrenador es que la edad no debería ser un impedimento para incorporar ejercicios de fuerza. Incluso quienes nunca realizaron este tipo de entrenamiento pueden conseguir mejoras significativas. "Una mujer de 68 años que nunca ha entrenado fuerza puede conseguir avances importantes en su capacidad para levantarse de una silla, subir escaleras o transportar objetos. No tenemos por qué resignarnos a que cumplir años signifique hacer cada vez menos cosas", afirma el experto en TELVA.

Cómo hacer ejercicio de fuerza a partir de los +60 años.

Además, destaca que "la gimnasia de mantenimiento puede aportar beneficios físicos, pero también sociales y emocionales. Después de la jubilación, tener un compromiso semanal, salir de casa, relacionarse y sentirse parte de un grupo puede ser muy positivo".

Nunca es tarde para empezar a entrenar fuerza

La clave está en adaptar la actividad a las posibilidades de cada persona y aumentar la dificultad de manera progresiva. No necesita el mismo entrenamiento alguien que lleva décadas haciendo ejercicio que quien recién empieza después de muchos años de sedentarismo.

"Adaptar el ejercicio no significa hacerlo siempre fácil. Significa encontrar la dificultad adecuada para que cada persona pueda mejorar", sostiene Ruiz. En ese sentido, el entrenamiento de fuerza no busca solamente mejorar el estado físico en el presente, sino también invertir en la autonomía futura. Como concluye el especialista: "Si hoy tienes 65 años y empiezas a entrenar fuerza, no estás entrenando solamente para encontrarte mejor mañana. Estás invirtiendo en la persona que quieres seguir siendo a los 75, a los 80 y más allá".

Por qué es importante entrenar fuerza después de los 60

El especialista plantea que mantenerse activo no significa solamente conservar el peso o caminar todos los días. El verdadero objetivo es preservar las capacidades que permiten desenvolverse con independencia: levantarse de una silla, cargar las bolsas de las compras, subir escaleras o agacharse para recoger un objeto.

Cómo hacer ejercicio de fuerza a partir de los +60 años.

Entre ellas se encuentran la fuerza, la masa muscular, la resistencia cardiovascular, la movilidad, el equilibrio, la coordinación y la potencia muscular. "Con el envejecimiento se producen cambios fisiológicos que pueden afectar a la masa muscular, la fuerza y la capacidad de producir movimientos rápidos. Para conservar determinadas capacidades, a menudo necesitamos seguir entrenándolas de forma específica", concluye Ruiz.

Por eso, algunas actividades como caminar o realizar ejercicios suaves pueden ser beneficiosas, pero no necesariamente alcanzan para estimular todos los aspectos de la condición física y sumar ejercicios de fuerza a partir de los 60 es fundamental.