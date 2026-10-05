Así quedaron las tablas de posiciones en la fecha 11 del Torneo Clausura del fútbol argentino

Tras el triunfo de Racing en el cierre de la jornada, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026.

Racing consiguió una victoria clave ante Estudiantes de Río Cuarto y volvió a sumar de a tres en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, que a falta de cinco fechas para el fin de la fase regular está al rojo vivo. La 'Academia' se impuso por 2 a 1 en el Estadio Ciudad de Río Cuarto con goles de Tomás Conechny y Adrián "Maravilla" Martínez y alcanzó los 11 puntos en la Zona B. De esta manera, el equipo dirigido interinamente por Sebastián Romero dejó atrás parte de su mal momento y se acercó a los puestos de clasificación a los playoffs.

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El triunfo le permitió al cuadro de Avellaneda escalar posiciones en un grupo que continúa muy parejo; ahora, quedó a un solo punto de Tigre, que suma 12, y a dos de River Plate, que tiene 13 aunque todavía debe disputar su partido correspondiente frente a Sarmiento de Junín. En la parte alta de la Zona B, Argentinos Juniors quedó líder con 21, seguido por Belgrano de Córdoba (que venció a Talleres este domingo en el clásico) y Huracán con 19.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así quedó la Zona A

En la Zona A, Instituto de Córdoba continúa en lo más alto después de su goleada por 4 a 1 ante Independiente y llegó a 25 puntos. Defensa y Justicia es su escolta con 21, mientras que Boca Juniors y Vélez Sarsfield se mantienen cerca con 20. Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell's Old Boys y el 'Rojo' acumulan 17 unidades y completan, hasta el momento, los puestos de clasificación.

El 'Xeneize', además, se recuperó con una goleada por 3 a 0 ante Unión y alcanzó los 20 puntos. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la Zona A, mientras que San Lorenzo continúa con 11 unidades luego de la derrota por 3 a 0 frente a Defensa y Justicia.

La tabla de la Zona A del Clausura 2026 (Promiedos).

La Zona B

La tabla de la Zona B del Clausura 2026 (Promiedos).

La tabla anual del fútbol argentino

La tabla anual 2026 del fútbol argentino (Promiedos).

Así se jugará la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Viernes 9 de octubre

Aldosivi vs. Sarmiento — 14:30 horas — Estadio José María Minella.

— 14:30 horas — Estadio José María Minella. Gimnasia vs. Atlético Tucumán — 18:00 horas — Estadio Juan Carmelo Zerillo.

— 18:00 horas — Estadio Juan Carmelo Zerillo. Instituto vs. Boca — 19:30 horas — Estadio Monumental de Alta Córdoba.

— 19:30 horas — Estadio Monumental de Alta Córdoba. Unión vs. Defensa y Justicia — 21:45 horas — Estadio 15 de Abril.

Sábado 10 de octubre

Barracas Central vs. Huracán — 15:45 horas — Estadio Claudio “Chiqui” Tapia.

— 15:45 horas — Estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Central Córdoba vs. Estudiantes — 17:00 horas — Estadio Alfredo Terrera.

— 17:00 horas — Estadio Alfredo Terrera. Tigre vs. Banfield — 19:15 horas — Estadio José Dellagiovanna.

— 19:15 horas — Estadio José Dellagiovanna. River vs. Estudiantes de Río Cuarto — 21:30 horas — Estadio Monumental.

Domingo 11 de octubre

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — 14:45 horas — Estadio Pedro Bidegain.

— 14:45 horas — Estadio Pedro Bidegain. Platense vs. Argentinos Juniors — 17:00 horas — Estadio Ciudad de Vicente López.

— 17:00 horas — Estadio Ciudad de Vicente López. Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — 17:00 horas — Estadio Gigante de Arroyito.

— 17:00 horas — Estadio Gigante de Arroyito. Racing vs. Belgrano — 19:15 horas — Estadio Presidente Perón.

— 19:15 horas — Estadio Presidente Perón. Talleres vs. Independiente — 21:30 horas — Estadio Mario Alberto Kempes.

Lunes 12 de octubre