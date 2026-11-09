Así quedaron los cruces de los playoffs del Torneo Clausura 2026

La fase regular del Torneo Clausura 2026 llegó este domingo a su fin y ya quedaron definidos los cruces de los octavos de final para conocer a un nuevo campeón en el fútbol argentino. Luego del empate entre Lanús y Central Córdoba en Santiago del Estero, el 'Granate' quedó quinto en la Zona A y jugará en la primera instancia eliminatoria contra River Plate.

{{{htmlAmp}}}

Entre los equipos que ya tienen asegurado su lugar en la etapa decisiva aparecen Instituto de Córdoba, líder indiscutido de su grupo, y Boca Juniors, que se quedó con el primer puesto de la Tabla Anual y se consagró campeón de Liga gracias a su agónico triunfo por 1 a 0 ante Defensa y Justicia. Los otros clasificados de la Zona A son Vélez Sarsfield, el 'Halcón', Newell's Old Boys, Independiente y Gimnasia de Mendoza.

Por su parte, Rosario Central (34) lideró la Zona B escoltado por Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata (ambos con 31). El 'Millonario', que selló su clasificación tras vencer al ya descendido Aldosivi en Mar del Plata, se ubicó cuarto, seguido por Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Huracán. Estudiantes de La Plata, Racing y San Lorenzo no lograron acceder a los playoffs.

Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

De acuerdo con el cuadro provisorio, así se disputarían los ocho partidos de octavos de final, con los equipos mejor ubicados en cada zona como locales:

Instituto (1° Zona A) vs. Huracán (8° Zona B) | Estadio Monumental Presidente Perón (Córdoba).

River Plate (4° Zona B) vs. Lanús (5° Zona A) | Estadio Monumental (Buenos Aires).

Argentinos Juniors (2° Zona B) vs. Independiente (7° Zona A) | Estadio Diego Armando Maradona (La Paternal).

Vélez (3° Zona A) vs. Belgrano (6° Zona B) | Estadio José Amalfitani (Liniers).

Rosario Central (1° Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° Zona A) | Estadio Gigante de Arroyito (Rosario).

Defensa y Justicia (4° Zona A) vs. Barracas Central (5° Zona B) | Estadio Norberto Tomaghello (Florencio Varela).

Boca Juniors (2° Zona A) vs. Independiente Rivadavia (7° Zona B) | Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

Gimnasia y Esgrima La Plata (3° Zona B) vs. Newell's (6° Zona A) | Estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque).

Tras el empate de Lanús, el cuadro de los playoffs del Torneo Clausura 2026 quedó sin modificaciones.

Cómo es el formato de disputa de los playoffs del Torneo Clausura 2026

Ya definidos los ocho mejores equipos de cada grupo, el próximo fin de semana comenzarán a disputarse los octavos de final; al igual que los cuartos y las semifinales, los cruces se resolverán mediante eliminatorias a un solo encuentro.

En esas tres primeras instancias será local el equipo mejor ubicado durante la etapa clasificatoria, mientras que la definición tendrá lugar en el Estadio Único de La Plata. En caso de igualdad durante los 90 minutos de la final, se disputará un tiempo suplementario y, si el empate continúa, el campeón se determinará mediante una definición por penales.

El ganador del Clausura obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y enfrentará al campeón del Torneo Apertura en el Trofeo de Campeones. Con la fecha y la sede ya establecidas, la Liga Profesional deberá definir próximamente el horario y las condiciones para la distribución de entradas entre los dos clubes finalistas.