El hincha de Rosario Central que se volvió viral, ya que festejó por error el supuesto título de la tabla anual 2026, estalló luego en las redes sociales por las cargadas de los de Boca Juniors y Newell´s. El hombre llamado Eric Grennon recurrió a su cuenta de Instagram (@eric.grennon) para responder a las burlas e insultos que le propinaron los seguidores del "Xeneize" y de la "Lepra", entre otros.

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Con todo tipo de vergonzosas amenazas, agravios y descalificaciones, el fanático del "Canalla" no aguantó que se mofaran de él y publicó varias historias. "Uno por uno los voy a buscar, hijos de puta. Si son tan picantes atrás de un teclado vengan mano a mano, cagones de mierda. El que se la aguanta, me escribe y lo busco", disparó inicialmente. Más tarde, posteó en el mismo tono: "Y los que están mandando solicitudes también, sigan haciendo, me va a llevar tiempo pero van a cobrar uno por uno".

Incluso, el hincha "pelado" de Rosario Central publicó una dirección y todo en las stories de su estado de WhatsApp para encontrarse en la mencionada ciudad santafesina y pelear: "Paysandú y Mazza. El que se la aguanta, lo espero mano a mano uno por uno, pingüinos (hinchas de Newell´s) de mierda. Vamos a ver quién sale vivo". Por último, sentenció: "Vengan de a uno, putos, ¿son picantes por redes sociales? Los voy a apuñalar uno por uno".

El hincha de Central que gritó "somos bicampeones" se enojó en las redes sociales.

El hincha de Central que gritó "somos bicampeones" se enojó en las redes sociales.

Quién es el hincha de Rosario Central que gritó "somos bicampeones" por error

Se trata de Eric Grennon, un hombre que según se puede apreciar en Instagram, sigue al "Canalla" a todos lados desde pequeño y es un habitué de las tribunas del Gigante de Arroyito. Incluso, se volvió viral ahora una publicación de hace diez años en el perfil oficial del club, cuando lo distinguieron por haberse ganado la camiseta del delantero colombiano Teófilo Gutiérrez en septiembre del 2016.

¡Felicitaciones al Canalla Eric Grennon! ¡Ganaste la camiseta de Teo! Podés retirarla en la sede de calle Mitre 853", subieron el entonces Twitter hace ya más de una década. Como era de esperarse dentro del folcklore del fútbol argentino, esta anécdota también pasó a ser parte de las cargadas para el hincha en cuestión.