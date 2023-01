La insólita revelación del Kun Agüero sobre su hijo en los festejos del Mundial: "Nos vamos"

Sergio "Kun" Agüero lanzó una insólita revelación acerca de una situación que vivió con su hijo en los festejos del Mundial de Qatar 2022 que ganó la Selección.

Sergio "Kun" Agüero lanzó una insólita revelación acerca de lo que vivió con su hijo Benjamín en los festejos del Mundial de Qatar 2022 que ganó la Selección. El ex jugador del Manchester City se refirió a la celebración dentro del campo de juego del Estadio Lusail y lo que sucedió poco después en el predio donde se alojó el plantel de la "Albiceleste". Sin embargo, no tuvo filtro a la hora de contar los detalles sobre ese día histórico para nuestro país.

El mejor amigo de Lionel Messi, además, habló en una de sus transmisiones de cómo la "Pulga" se enojó con él, del alcohol que tomó en medio de la fiesta de la "Scaloneta" y de que no se preocupó por su problema de salud. Una vez que todo lo vivido en la Copa del Mundo culminó, el equipo emprendió viaje hacia nuestro país y el "Kun" fue uno de los invitados para el regreso. El propio ex futbolista aceptó cuando le consultaron, pero casi se olvida del joven "Benja".

"Me querían llevar a Argentina, yo estaba en el predio, seguíamos festejando y en un momento me dicen 'Dale que el avión se va'. Y yo estaba re manija y dije 'Vamos que nos vamos'. Ya me iba a ir en el avión de la Selección con el pasaporte, pero me acordé y dije: 'Pará que tengo a mi hijo en el departamento ¿Dónde querés que lo deje?' Y después le dije 'Benja, voy para allá, no te voy a dejar tirado'. Pero estaba tan cebado que me olvidaba de todo, una locura", contó Agüero en vivo.

Por otro lado, también reveló el motivo de la bronca de Messi con él en medio de la celebración: "Tomé bastante, lo que pasa es que estaba sin comer y cuándo estás sin comer te pega el doble. Y pensaba 'Si me pasa algo que me pase acá en Qatar con la Copa del Mundo'. En un momento Leo se enojó y me dijo: 'Ey, pará'. Y yo le dije '¿Cómo pará? Somos campeones del mundo, pa'. Y ahí seguí festejando".

Lisandro Martínez habló sobre el futuro de Messi en la Selección

Lisandro Martínez habló del futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina luego de quedarse con el campeonato en el Mundial de Qatar 2022. Si bien reconoció que sería "enorme" seguir contando con el capitán del seleccionado, aclaró que hay que dejarlo tranquilo. Ya reincorporado en el Manchester United, el ex defensor de Defensa y Justicia se refirió a un tema que genera incertidumbre en todo Argentina: qué decisión tomará Messi con el seleccionado.

"A Messi tenemos que dejarlo tranquilo, que él disfrute de este momento. Ha trabajado tantos años para conseguirlo. Pero si lo podemos seguir teniendo, sería enorme, lo más lindo para nosotros. Ahora, que disfrute cada momento", manifestó Lisandro en diálogo con el periodista Diego Monroig en ESPN.