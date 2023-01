Messi se enojó con Agüero y le puso un freno en los festejos de la Selección: "Pará"

Lionel Messi se enojó con Sergio "Kun" Agüero en los festejos por la obtención del Mundial de Qatar 2022 del pasado 18 de diciembre y lanzó un picante comentario.

Lionel Messi se enojó con Sergio Agüero en medio de los festejos de la Selección por la obtención del Mundial de Qatar 2022. El diez de la "Albiceleste" lanzó un picante comentario contra su mejor amigo con el fin de cuidarlo, teniendo en cuenta la afección cardíaca del propio "Kun". Sin embargo, el ex jugador del Manchester City continuó con la celebración y, días más tarde, contó todo en una de sus transmisiones.

El video en el que Agüero reveló esta reacción del mejor del mundo rápidamente se viralizó en las redes sociales. Es que el delantero que se retiró del fútbol luego de su paso por el Barcelona dio detalles de lo que sucedió una vez que le entregaron la Copa del Mundo a los campeones y lo que vino después. Sin embargo, lo que más llamó la atención del relato del "Kun" fue lo que su ex compañero le dijo para ponerle un freno.

"Alcé al mejor del mundo. Me dolía mucho la espalda. Igual venía con él y cuando lo subí dije 'Mierda, pesa'. Y llegó un momento que me empezó a doler acá atrás, me daba puntadas en la espalda y decía 'No voy a dar la vuelta ni en pedo', no podía más. Llegaba a dar la vuelta y terminaba en un hospital. Creo que él se dio cuenta porque lo miré, cruzamos miradas y fue como 'Todo bien, sos campeón del mundo, pero me duele la espalda'. Y se bajó", contó el ex futbolista de Independiente, quien tuvo en sus hombros durante un largo rato a Lionel.

Por otro lado, Agüero habló del enojo de la "Pulga" y reveló el motivo: "Tomé bastante, lo que pasa es que estaba sin comer y cuándo estás sin comer te pega el doble. Y pensaba 'Si me pasa algo que me pase acá en Qatar con la Copa del Mundo'. En un momento Leo se enojó y me dijo: 'Ey, pará'. Y yo le dije '¿Cómo pará? Somos campeones del mundo, pa'. Y ahí seguí festejando. Estaba tan bien que creo que el corazón estaba perfecto, por más que me haya tomado todo estaba feliz, y cómo estaba feliz me pegó el doble el alcohol".

Cuánto cuestan la camisa y el pantalón que usó Messi para recibir Año Nuevo

Lionel Messi tuvo un 2022 inolvidable. El sueño de ser campeón del mundo hoy es una realidad y el capitán argentino despidió el año con un saludo a todos los argentinos a través de las redes sociales. Pero más allá de sus palabras, otro detalle llamó la atención de sus seguidores y fue la ropa que eligió para la cena de Año Nuevo con su familia.

La camisa verde de satén de seda que usó Messi en el festejo de Año Nuevo, diseñada por Gucci tiene tres bolsillos frontales, cuello abierto y puños en naranja, con ribetes estampados. Está publicada a 950 euros en el sitio Mytheresa, dedicado a la venta online de moda de lujo, pero se encuentra agotada. En tanto, el pantalón, está publicado a 1.183 euros, y tampoco está disponible. De largo por debajo de las rodillas, cuenta con bolsillos laterales y elástico en la cintura.