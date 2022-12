El video más argentino de Messi con un fernet en los festejos de la Selección

El capitán de la Selección Argentina se muestra relajado en el colectivo en el que viaja al Obelisco junto con sus compañeros. Lionel Messi disfruta de un "viajero" cargado con fernet.

Lionel Messi está en la cima de su carrera y lo disfruta al máximo. El capitán de la Selección que trajo la Copa del Mundo al país tras la victoria en el Mundial de Qatar 2022 es conciente de momento y lo aprovecha con todos los gustos.

El esposo de Antonela Roccuzzo se ubicó en la parte trasera del colectivo que traslada a la Selección Argentina y su cuerpo técnico, escoltado por sus compañeros Rodrigo De Paul y Ángel Di María. En las distintas transmisiones se puede ver que los jugadores se pasan un gran vaso "viajero" cargado con fernet, la típica bebida cordobesa que se convirtió en un clásico del país.

El recorrido de la Scaloneta puede ser modificado ante algún inconveniente, pero el camino planeado hasta el momento comenzaría por Ricchieri. Pasan por Lugones, bordeando la General Paz, van a Autopista Illia y ahí bajarían por la 25 de Mayo para pasar por la 9 de Julio y llegar al Obelisco, según informaron en el ciclo Mañana Nuestras de la Televisión Pública. Y regresarían al predio de la AFA con el mismo recorrido.

La intención de la Scaloneta es llegar al Obelisco pero la rebosante cantidad de gente que hay en las cuadras circundantes al momumento histórico ubicado en la intersección de la Av. 9 de Julio y Av. Corrientes podría impedir que eso ocurra, por lo que se solicita desconentración a las masas, señalaron desde la TVP.

Las publicaciones de Lionel Messi tras la victoria de Argentina

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", comenzó su descargo el rosarino en su primer posteo de Instagram tras obtener la Copa del Mundo. Y agregó: "El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos".

Celebridades como Soledad Pastorutti, Marley, Belu Lucius, Ricky Martin, Marcelo Tinelli y Bizarrap le dedicaron mensajes de amor y agradecimiento a Lionel Messi en la sección de los comentarios.