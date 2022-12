El Mundial fue de Messi y ahora el fútbol es más justo

A pesar de que ya logró mucho en su carrera, el 10 quedó en la historia grande del fútbol por ganar un Mundial, el trofeo que le faltaba para consagrarse como uno de los mejores y el mundo es un lujar más justo para él y todos los messistas.

Es claro que el fútbol no entiende de merecimientos. Si así fuese, Lionel Andrés Messi Cuccitini tenía que levantar este domingo una segunda (tercera, cuarta o quinta) Copa del Mundo. Sin embargo no fue así, ya que ganó la primera de su carrera con 34 años de edad y en Qatar 2022. El trofeo más preciado por cualquier futbolista es el que la "Pulga" finalmente tuvo en sus manos y hasta ya sabe cuánto pesa. Le costó 26 partidos entre los distintos campeonatos que disputó. Fue el futbolista que más cotejos jugó, pero recién en el último alcanzó ese objetivo

Tantas veces cuestionado por motivos insólitos -no cantar el himno, "caminar en las finales", no aparecer, no tener carácter, y miles más-, Lionel hizo lo que mejor sabe dentro del campo de juego y fue nada más y nada menos que jugar al fútbol. Acompañado de un plantel repleto de estrellas y un técnico que entendió todo desde el día cero en que lo designaron, el oriundo de Rosario cumplió su sueño y el de millones de argentinos que soñaban con la imagen que recorre el planeta. El astro no sólo la rompió toda en la final con dos goles, sino también en todas las fases del torneo en el que terminó con 7 goles.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Messi acumula 42 títulos oficiales a lo largo de su carrera y quedó a uno del brasileño Dani Alves (el más ganador). Probablemente, los 41 (o 37 sacando la medalla de oro en Atenas 2004, el Mundial Sub 20, la Copa América y la Finalissima), son de muchísima menor importancia de lo que logró en Qatar. Es que era su principal objetivo y, para colmo, en su última Copa del Mundo. Aunque las puertas están abiertas para que a los 39 se calce de nuevo la 10 de la "Albiceleste" para el 2026, él mismo aseguró que no será así, al menos por ahora. Claro que, la ilusión porque lo haga está más viva que nunca y más aún teniendo en cuenta lo que sucedió en esta histórica fecha.

La gesta de Leo -que alcanzó los 13 goles en mundiales- comenzó el pasado 20 de noviembre con su tanto de penal ante Arabia Saudita. Claro que el resultado no fue el esperado, pero con su ímpetu, su carácter y sus goles sacó al equipo adelante junto a sus compañeros. Contra México abrió el partido en un momento muy complicado y luego Enzo Fernández cerró la jornada con un golazo. Ante Polonia no tuvo suerte y el arquero rival se vistió de villano para atajarle el penal. Igualmente, los de Scaloni ganaron 2 a 0 y se metieron en la siguiente ronda.

El mundo es un lugar más justo: Lionel Messi levantó la del mundo en Qatar

En octavos ante Australia también marcó y fue para el 1 a 0 que más tarde aumentó Julián Álvarez. En cuartos tampoco desapareció, asistió de brillante manera a Nahuel Molina, convirtió uno desde los doce pasos y luego lo hizo en la tanda de penales tras empatar 2 a 2 en los 120 minutos. En la semifinal con Croacia brilló con un gol de penal y dos asistencias para los de la "Araña" que determinaron el 3 a 0. Por último, y para acallar miles de voces que lo destrozaron por no ganar un Mundial o por no "correr en las finales", hizo dos y participó del restante. Por supuesto, en la tanda no falló y con un "Dibu" Martínez iluminado -que horas antes aseguró que haría lo mejor para que Leo gane la Copa- finalmente se dio y el mundo es un lugar más justo.

Los títulos conseguidos por Lionel Messi en su carrera

Lionel Messi ganó 34 torneos con la camiseta del Barcelona. Entre ellos, hay 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 4 UEFA Champions League, 3 Mundiales de clubes y 3 Supercopas europeas. A nivel clubes, también se quedó con la Ligue 1 de Francia en su primera temporada en el PSG y meses más tarde levantó la Supercopa de Francia. Con el elenco nacional consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, el Mundial Sub 20 disputado en Países Bajos en 2005, la mencionada Copa América en Brasil 2021, la Finalissima en Wembley ante Italia en 2022 y el trofeo más importante de todos, la Copa del Mundo.