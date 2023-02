De Paul reveló el furioso reto de Scaloni a los jugadores en pleno Mundial: "¿Qué festejan?"

Rodrigo De Paul reveló cuál fue el furioso reto de Lionel Scaloni en pleno Mundial de Qatar 2022 días antes de la consagración de la Selección en la final contra Francia en el Estadio Lusail.

Rodrigo De Paul habló poco más de dos meses después de la consagración en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia y reveló un furioso reto de Lionel Scaloni contra él y sus compañeros de la Selección. El volante que se desempeña en el Atlético de Madrid de España no dudó en contar cuál fue la reacción del entrenador en pleno torneo mientras los jugadores celebraban un momento en particular. Es que el DT tenía toda la razón en sus dichos y el futbolista lo dijo en una entrevista.

En diálogo con TyC Sports, el hombre surgido de las inferiores de Racing Club de Avellaneda habló de lo sucedido en la noche del 9 de diciembre, cuando la "Albiceleste" eliminó a Países Bajos. Pocas horas antes de los penales atajados por Emiliano "Dibu" Martínez, Brasil se despedía de la Copa del Mundo por la derrota con Croacia y los representantes de la "Scaloneta" lo festejaron antes de jugar. Esto no le gustó para nada al estratega que los cruzó fuerte.

"Cuando estábamos llegando en el micro ganaba Brasil. Lo empata Croacia y no sé si estaba en la cancha comiendo caramelos. Los penales lo vimos adentro del vestuario con los teléfonos y obviamente que para nosotros, sin desmerecer a Croacia, era como adelantarse a una final enfrentar a Brasil, podía haber suspendidos o echados, mentalmente te podía dejar un desgaste grande. Cuando uno de los favoritos quedó afuera se desbloqueó el segundo favorito, que éramos nosotros y dijimos 'Ahora sí'", contó Rodrigo De Paul.

Con respecto al momento en el que la "Verdeamarela" se despidió del certamen, el volante agregó: "Cuando erran el último nosotros gritamos y entró el técnico recontra caliente y nos cagó a pedos mal. '¿Pero qué festejan ustedes? Ahora tienen que salir a ganar'. Y nosotros: 'Bueno sí, perdón, Leo'. Pero al fin y al cabo creo que eso despertó algo en nosotros y fue una motivación extra. Es un tipo muy inteligente y pensó que íbamos a salir relajados después de eso, pero no iba a ser fácil porque venían de jugar la final del Mundial anterior y encima de eliminar a Brasil".

El elogio de De Paul para Scaloni

Por otro lado, el mediocampista de la Selección se refirió al premio The Best que recibió Lionel Scaloni por parte de la FIFA en las últimas horas. Este merecidísimo galardón para el DT fue por su trabajo con la "Albiceleste" y la consagración en el Mundial de Qatar 2022 que, sin dudas, quedará para la historia. En la mencionada entrevista, el futbolista no dudó en deshacerse en elogios hacia el estratega.

"Me sentí muy orgulloso por él. Estamos realmente desde el primer día, yo lo conozco bien y él me conoce. Se lo recontra merece porque sufrió, masticó mierda, dejó que digan lo que digan, siempre trabajó desde el silencio, no se justificaba ni daba explicaciones con palabras. Fue todo en base al trabajo. Vos cuando dudás das una nota, pero él callado fue parte de una convicción de que sabía que su trabajo iba a dar sus frutos. Que ayer haya estado ahí y le entreguen el premio al mejor técnico para mí es un orgullo y lo recontra felicito", lanzó el campeón del mundo