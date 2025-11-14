Barracas Central vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Por la fecha 16 del Clausura, Huracán y Barracas Central se enfrentan el lunes 17 de noviembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Así llegan Barracas Central y Huracán

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central terminó con un empate en 0 frente a Unión en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 6 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Newell`s. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 6.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Barracas Central sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El encuentro será supervisado por Andrés Gariano, el juez encargado.

Horario Barracas Central y Huracán, según país