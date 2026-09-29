Antes de irse de Racing, Vojvoda le tiró un dardo pesado a Milito por el equipo que armó

La victoria frente a Sarmiento de Junín le había dado un poco de aire a un ciclo que se encontraba terminado y que dependía de una derrota para encontrar su fin. Es por ello que la eliminación frente a Boca de la Copa Argentina le señaló a Juan Pablo Vojvoda la salida de Racing. Una que se dio por medio de un comunicado en redes sociales y con una despedida en los medios donde el entrenador decidió dejarle un dardo a Diego Milito por la política de refuerzos.

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"Racing Club informa que, de común acuerdo, Juan Pablo Vojvoda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo de fútbol. La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por el club y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", expresa el comunicado que se le entregó a los hinchas en la mañana del lunes.

El paso de las horas dio lugar para que el entrenador entregue su parecer y pareciera que la decisión de dar un paso al costado no fue suya, sino que se trató de una obligación. "No tenía problema en hablar post partido de Boca. Fue una decisión del club y la acepté. Estaba dolido, pero no tenía problema en dar la cara y lo mismo el vestuario", expresó en charla con DSports Radio el entrenador que se encuentra con el pase en su poder.

Una de las frases que más resonó en las redes sociales como también entre los hinchas se encuentra vinculada con la política de refuerzos que Racing habría aplicado en el último mercado de pases. Una que fue clave en el partido frente a Boca en la Copa Argentina y mucho más al momento de realizar las variantes para tratar de mantener la ventaja de dos goles que el equipo había logrado conseguir.

"No se puede esconder la realidad. El otro día nos faltó algo más. Boca más allá de los chicos tiene jugadores que han jugado y ganado mundiales. En este mercado, Racing hizo una transición y todos lo sabemos", señaló Juan Pablo Vojvoda. Una declaración que encendió aún más el enojo que cierta parte de los socios y los hinchas mantienen con el ídolo después de que manifestara que su gestión llegaba para darle un salto de calidad a lo hecho por la anterior comisión directiva.

"Lamentablemente, la justicia está en los resultados y no en los procesos. A pesar de eso y de demostrar el descontento, sentí el apoyo de los hinchas", agregó. El ciclo del entrenador expone que estuvo al mando de Racing en 13 partidos: cuatro victorias, dos empates y siete derrotas. Uno de los hechos más dolorosos fue que el equipo llegó a estar en el último puesto de su zona.

¿Quién es el reemplazante?

Rápidamente uno de los nombres que sonó para hacerse cargo del puesto vacante fue el de Eduardo Coudet, que se encuentra libre después de dar un paso al costado en River, pero rechazó cualquier tipo de llamado porque no se encuentra con ganas de volver a dirigir en lo inmediato.

Es por ello que la dupla de Sebastián Romero y Luciano Aued firmarán contrato por una temporada y serán los encargados de manejar los hilos del primer equipo de Racing hasta final del año. Esto es producto de que la AFA por reglamento permite que haya un técnico interino solo por dos jornadas oficiales.