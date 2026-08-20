Amanda Serrano vs. Lucrecia Manzur: dónde ver en vivo la pelea de boxeo online en Argentina

El boxeo femenino tendrá una cita de alto voltaje cuando Amanda Serrano y la argentina Lucrecia Manzur se enfrenten por los títulos mundiales unificados de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El combate se realizará en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California, y pondrá frente a frente a una campeona histórica y a una retadora argentina ante la gran oportunidad de su carrera.

La pelea también tendrá un componente inédito en materia de transmisión. El enfrentamiento será el primer campeonato mundial de boxeo transmitido en vivo por redes sociales, una modalidad que permitirá acercar el espectáculo a una audiencia masiva a través de una de las plataformas digitales más utilizadas del mundo y que intentará imponerse como una nueva modalidad de consumo.

Dónde ver online la pelea entre Serrano y Manzur

La pelea entre Amanda Serrano y Lucrecia Manzur será el viernes 21 de agosto. La cartelera principal comenzará a las 21 horas de Argentina y podrá verse de manera gratuita y online a través de TikTok.

La transmisión estará disponible en las cuentas oficiales de MVP y Jake Paul, por lo que los espectadores podrán acceder al evento directamente desde la plataforma. De esta manera, no será necesario contratar un servicio de televisión paga para seguir el combate mundialista. El enfrentamiento tendrá además una característica histórica dentro del boxeo femenino: será el primer campeonato mundial femenino unificado disputado a 12 rounds de dos minutos. Serrano pondrá en juego sus cinturones de la AMB y la OMB frente a una rival que buscará aprovechar la oportunidad más importante de su trayectoria.

Cómo llegan ambas contrincantes

La puertorriqueña llegará como favorita y con una extensa carrera que la convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del boxeo femenino. A los 37 años, Serrano acumula 49 victorias, cuatro derrotas y un empate, con 32 triunfos por nocaut. Es justamente esa última cifra la que le agrega otro incentivo al combate. Serrano está igualada con Christy Martin como la máxima noqueadora de la historia del boxeo femenino profesional. Si consigue vencer a Manzur por la vía rápida, quedará como la única líder de ese registro.

Amanda Serrano llega como favorita.

Enfrente estará Lucrecia Manzur, boxeadora tucumana de 27 años que llega con un récord de 14 victorias, cuatro derrotas y siete nocauts. La argentina ocupa el segundo lugar del ranking de la OMB en la categoría pluma y construyó su camino hasta esta oportunidad con importantes conquistas.

Durante 2024, Manzur consiguió los títulos argentino y sudamericano de la división y posteriormente sumó la corona latina de la OMB. Ahora afrontará su primera pelea por un campeonato mundial y tendrá la posibilidad de convertirse en campeona ante una de las grandes referentes de la disciplina.

La organización tendrá como escenario el Pechanga Resort Casino. Serrano buscará retener sus dos cinturones y continuar ampliando su legado, mientras que Manzur intentará dar el gran golpe de su carrera. Para los espectadores argentinos, la cita tendrá además la posibilidad de seguirse gratis y en vivo por TikTok desde las cuentas de MVP y Jake Paul, con una propuesta de transmisión que marca un nuevo capítulo para el boxeo.





