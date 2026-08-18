Alarma por Jamal Musiala: volvió a desmayarse durante un partido del Bayern Munich

Jamal Musiala se desmayó una vez más durante un partido amistoso del Bayern Munich y encendió las alarmas por su estado de salud. El volante de 23 años de la Selección de Alemania, quien tres días antes se había desplomado en un duelo frente al RB Leipzig, debió ser atendido nuevamente por el cuerpo médico en el encuentro que los dirigidos por Vincent Kompany tuvieron este martes frente al Heidenheim; había ingresado apenas ocho minutos antes desde el banco de suplentes.

"Ya lo sabrán. Jamal se pronunciará al respecto en breve. Lo sabíamos y lo sabemos. Jamal se pronunciará. Está en el vestuario, cambiándose y duchándose", expresó el director deportivo Max Eberl, quien tras lo sucedido en el cruce ante RB Leipzig había declarado que "lo más importante es que está bien". "Compañeros, rivales y el equipo médico acudieron de inmediato al campo. Tras unos minutos, pudo ponerse de pie con ayuda. Parecía aturdido, fue sustituido inmediatamente y llevado rápidamente al vestuario", informó el medio alemán BILD.

Qué había pasado con Jamal Musiala el pasado sábado: el impactante momento que protagonizó el volante de 23 años

Entre las circunstancias que pudieron haber incidido en el episodio aparecen las altas temperaturas: el partido se disputó en el Allianza Arena de Munich con una temperatura que alcanzó los 33 grados. A pesar de que esa fue una de las principales razones que brindaron los medios acerca del dramático momento que protagonizó Musiala, hasta el momento no existe una confirmación ni un parte médico oficial desde el club.

De acuerdo con la agencia alemana DPA, Musiala también pudo bajar por sus propios medios las escaleras que conducían al túnel de vestuarios. Si bien abandonó el campo caminando, la manera repentina en la que cayó al césped generó preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Esta situación adquiere especial relevancia por el antecedente reciente del mediocampista: en la pretemporada anterior, había sufrido una fractura de peroné y dislocación de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de seis meses. Su regreso se produjo el 17 de enero, después de un proceso que el propio futbolista calificó como "difícil", aunque semanas atrás había reconocido ante el medio alemán BILD: "Ciertamente he aprendido más este año".

Cuándo comienza la temporada para el Bayern Munich en la Bundesliga

La Bundesliga será una de las últimas grandes ligas en comenzar y tendrá su partido inaugural el 28 de agosto, justamente entre el Bayern Munich y el Stuttgart en el Allianz Arena. Antes de ese fin de semana se disputará la primera ronda de la DFB-Pokal, entre el 21 y el 24 de agosto, que marcará el regreso de la competencia oficial para los equipos alemanes; por su parte, el conjunto de Musiala, Kane y compañía disputará la Supercopa el 22 frente al Borussia Dortmund.

En cuanto a la Champions League, las rondas de clasificación comenzaron durante el verano europeo, mientras que la fase liga, que contará con 36 equipos, tendrá su primera jornada entre el 8 y el 10 de septiembre. El sorteo de esta instancia está previsto para el 27 de agosto, mientras que las ocho jornadas se extenderán hasta el 27 de enero de 2027, fecha en la que finalizará la fase liga.