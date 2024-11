La AFA del Chiqui Tapia se burló del troll libertario que quedó en ridículo con Dillom: "Pistarini"

La AFA de Tapia se burló del troll libertario que quedó en ridículo con Dillom

Desde las redes de la Asociación del Fútbol Argentino se burlaron del troll libertario al que apuró el cantante Dillom en un avión en las últimas horas. Fue la cuenta oficial de la Selección Argentina en inglés la que no dejó pasar el momento viral de este jueves 7 de noviembre y picantearon al usuario de X (ex-Twitter) conocido como La Pistarini. De esta manera, la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia mostró su postura al respecto.

Esta acción que tuvo lugar en las primeras horas de la mañana trascendió rápidamente debido al insólito intento de ataque del libertario contra el joven en la mencionada red y la rápida respuesta del artista. Las reacciones no tardaron en llegar y muchos se burlaron de esta situación con el correr de la jornada. El mensaje por parte de la AFA no faltó y tuvo tanto a Lionel Messi como a Rodrigo De Paul y la Copa del Mundo como protagonistas.

"¿Are you Pistarini?", escribieron desde la mencionada cuenta con una imagen de los dos futbolistas con el trofeo conseguido en Qatar en 2022. Con la misma utilizaron la frase que esbozó Dillom cuando tuvo de frente al tuittero libertario que no supo cómo reaccionar. Por supuesto, los comentarios a favor del cantante no tardaron en llegar y en su gran mayoría elogiaron también a la "Albiceleste" por la ingeniosa respuesta.

El posteo de la cuenta oficial en inglés de la Selección Argentina

Los convocados por Lionel Scaloni en la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias

Arqueros : Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli. Defensores : Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Volantes : Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz. Delanteros: Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.

Cuándo juega la Selección Argentina por la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán acción el próximo jueves 14 de noviembre cuando enfrenten en condición de visitante a Paraguay. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Defensores del Chaco a partir de las 20:30 de nuestro país y cinco días después, la "Albiceleste" recibirá a Perú en La Bombonera desde las 21:00. En caso de que se den algunos resultados, el combinado nacional podría sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el segundo compromiso a disputarse en cancha de Boca Juniors.

Qué tiene que pasar para que la Selección Argentina clasifique al Mundial

Si la "Albiceleste" gana sus dos partidos, deberá sacarle una diferencia de 15 puntos al que ocupe el séptimo puesto -Repechaje- de la tabla de posiciones una vez culminada la segunda fecha. Esto es posible ya que actualmente supera por 10 unidades a Bolivia y por 11 a Venezuela. Si estas dos selecciones no suman y los de Scaloni triunfan en los dos cotejos se asegurarán un pasaje a la Copa del Mundo a cinco fechas del final de las Eliminatorias.