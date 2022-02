Chen consigue un récord mundial en el programa corto de patinaje artístico

El estadounidense Nathan Chen consiguió el martes en Pekín un récord mundial en el programa corto de patinaje artístico, lo que le dio una enorme ventaja sobre un sorprendido Yuzuru Hanyu en su búsqueda de la medalla de oro.

En los Juegos de Pyeongchang de 2018, Chen —también favorito a la medalla de oro entonces— había terminado el programa corto en el puesto 17 tras una actuación desastrosa y llena de errores, mientras que el japonés Hanyu pasó a ganar su segundo oro olímpico consecutivo.

"Me siento realmente sorprendido", dijo Hanyu, que parecía no tener palabras después de un programa corto en el que no pudo saltar su cuádruple Salchow inicial, un raro tropiezo que atribuyó a una grieta en el hielo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Fue una forma desafortunada de cometer un error, pero no se puede evitar y tengo que estar bien (de cara a la final de patinaje libre)", dijo. "Lo haré lo mejor que pueda... el resto, solo Dios lo sabe".

Hanyu obtuvo una puntuación de 95,15, muy lejos del anterior récord mundial que ostentaba, de 111,82, y a mucha distancia del nuevo récord de Chen, de 113,97. El jueves llega al patinaje libre en octava posición.

Por el contrario, Chen, que patinó al ritmo de La Bohème de Charles Aznavour con un traje de esmoquin, ejecutó todos sus elementos, incluidos dos saltos cuádruples, de forma impecable, lo que hizo que el triple campeón del mundo lo celebrara agitando el puño en el aire a su conclusión.

"Diría que estuvo muy cerca de mi mejor versión", dijo el joven de 22 años, que también había logrado una nueva marca personal la semana pasada en la prueba por equipos.

Al preguntarle si sentía que era una redención para 2018, Chen dijo: "Ciertamente. Definitivamente significa mucho poder tener otra oportunidad de hacer el programa corto, y con dos programas cortos de los que estoy muy satisfecho en comparación con la última vez".

La estrella emergente de Japón, Yuma Kagiyama, de 18 años, quedó en segundo lugar tras establecer una nueva marca personal de 108,12, seguido de su compatriota Shoma Uno con 105,90.

Con información de Reuters