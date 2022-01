"No me importa" cuántos oros gane China en los Juegos de Pekín, dice el presidente Xi

La fanfarria ante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín del mes próximo está creciendo en China, pero el presidente Xi Jinping pareció restar importancia al medallero.

"No me importa cuántas medallas de oro ganen los atletas chinos en esta ocasión, me importa más la motivación y la vitalidad que nos inyectará en el futuro", dijo Xi el martes al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien realiza una visita al país.

En cambio, Xi dijo en un video publicado el miércoles por la cadena estatal CCTV que está más interesado en impulsar la participación deportiva, en referencia a la muy publicitada promesa de Pekín 2022 de conseguir que 300 millones de chinos participen en los deportes de invierno.

China dijo a principios de este mes que este objetivo ya se ha superado, aunque no ha dado muchos detalles sobre lo que constituye la "participación".

"La popularidad de los deportes de hielo y nieve es en realidad una mejora de la potencia deportiva de la nación", dice Xi a Bach.

China se ha convertido en una potencia en los Juegos Olímpicos de verano, situándose regularmente cerca de la cima del medallero e incluso encabezándolo por primera vez cuando Pekín organizó los Juegos de 2008, con un récord de 48 oros.

Los Juegos de Invierno, que Pekín organizará del 4 al 20 de febrero, son una historia diferente.

La mejor actuación de China fue en 2010 en Vancouver, donde ganó 11 medallas, cinco de ellas de oro. Hace cuatro años, en Pyeongchang, China sólo ganó una medalla de oro, en los 500 metros masculinos de patinaje de velocidad en pista corta, lo que la situó en el puesto 16 del medallero.

Sin embargo, China ha invertido mucho en los deportes de invierno desde que obtuvo el derecho a organizar los Juegos en 2015, y también se verá favorecida por lo que tradicionalmente es una ventaja para el país de origen, ya que los analistas de Nielsen Gracenote pronostican que podría conseguir 6 oros el próximo mes, su mejor registro histórico.

Con información de Reuters