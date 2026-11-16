La Copa Potrero 2026 comenzó el pasado sábado 14 de noviembre y se está disputando en el predio de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de Buenos Aires. Al igual que en su anterior edición, el torneo que organiza Sergio Agüero y que cuenta con la transmisión de ESPN tiene, entre los 40 equipos que lo conforman, la presencia de reconocidos ex futbolistas, algunos de ellos incluso con paso por clubes grandes del fútbol argentino y la Selección Argentina.

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Además de figuras como Mauro Zárate, Mariano Pavone y Gonzalo Bergessio, quienes participaron del certamen el año pasado en su presentación, esta Copa Potrero tiene también a profesionales con extensa trayectoria en el deporte. Entre ellos, están Ever Banega, parte del plantel de la 'Albiceleste' en el Mundial de Rusia 2018, Néstor Ortigoza, campeón de la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo, y Leonel Vangioni, protagonista en River Plate durante el exitoso paso de Marcelo Gallardo como entrenador entre 2014 y 2022.

Los 11 futbolistas y ex futbolistas profesionales que juegan la Copa Potrero 2026

Ever Banega

Surgido de las inferiores de Boca Juniors, Banega debutó en Primera División en 2007 y rápidamente dio el salto al fútbol europeo. Jugó en Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla e Inter de Milán, entre otros equipos. También tuvo una destacada trayectoria con la Selección Argentina, con la que disputó el Mundial de Rusia 2018. Fue campeón de la Copa Libertadores 2007 con el 'Xeneize' y de la Europa League 2015 y 2020 con Sevilla. En la actual edición de la Copa Potrero, integra el plantel de Argentina Streamers junto con Leonel Vangioni.

Mauro Zárate

El delantero surgido en Vélez Sarsfield construyó una extensa carrera internacional con pasos por Al-Sadd de Qatar, Birmingham y Watford de Inglaterra, Lazio e Inter de Italia, Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos y Cosenza de Italia. En el fútbol argentino también vistió las camisetas de Boca Juniors y Platense, además de protagonizar un recordado regreso a Vélez. En enero de 2025 anunció su retiro y actualmente participa de la Copa Potrero como capitán de La Crema, que también participó del torneo el año pasado.

Cristian Erbes

El mediocampista central surgió de las divisiones inferiores de Boca Juniors y consiguió cuatro títulos locales en su paso por el club. También pasó por Chacarita, Atlético Tucumán, Ferro Carril Oeste, Emelec de Ecuador, Nacional de Uruguay y Deportes La Serena de Chile, entre otros equipos. Su última experiencia profesional fue en San Miguel, donde jugó durante 2025; a fines de ese año anunció su retiro del fútbol profesional. En el torneo organizado por Sergio Agüero representa al equipo Operativo Panda.

Gonzalo Bergessio

El delantero cordobés desarrolló una extensa carrera que incluyó experiencias en Argentina, Francia, Italia, Portugal, México y Uruguay. En el fútbol argentino defendió las camisetas de Platense, Instituto, Racing, San Lorenzo y Vélez; también jugó en Benfica, Saint-Étienne, Catania, Sampdoria, Atlas y Nacional de Uruguay. Su último club antes de retirarse de la actividad profesional fue Tristán Suárez en 2023. Ahora, es uno de los referentes de GB Sports, predio que lleva sus iniciales en el nombre.

Néstor Ortigoza

El ex volante surgió en Argentinos Juniors y fue campeón del Torneo Clausura 2010, para luego llegar a San Lorenzo y conquistar la Copa Libertadores 2014. También jugó en Olimpia de Paraguay, Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto, entre otros equipos. Fue internacional con la Selección de Paraguay y jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Su último club fue el 'Ciclón', y allí cerró su carrera como futbolista en 2022. Junto con Bergessio, forma parte de GB Sports.

Mariano Pavone

El 'Tanque' construyó una extensa carrera como delantero, con pasos por Estudiantes de La Plata, River Plate, Vélez, Racing, Lanús, Defensa y Justicia y Quilmes, entre otros clubes. También tuvo experiencias en el fútbol europeo y mexicano, donde defendió las camisetas de Betis y Cruz Azul. Su etapa más destacada fue en el 'Pincha', donde se consagró campeón del Torneo Apertura 2006. Su último equipo profesional fue Quilmes antes de ponerle punto final a su carrera profesional. Reconocido en los últimos años por jugar en torneos amateurs, forma parte de La Farma FC.

Brian Fernández

El delantero surgió de las divisiones inferiores de Defensa y Justicia y alcanzó notoriedad en el fútbol argentino durante su paso por Racing, donde mostró su capacidad goleadora. También jugó en Sarmiento de Junín, Unión La Calera de Chile, Necaxa de México, Colón, Ferro, Deportivo Madryn, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada, entre otros equipos. Su carrera estuvo atravesada por dificultades personales que afectaron su continuidad deportiva. Su última experiencia profesional fue en Fénix de Uruguay, institución de la que se alejó en marzo de 2026, y desde entonces no volvió a jugar profesionalmente. En la Copa Potrero reapareció en una cancha con la camiseta de La Farma FC.

José María Basanta

El defensor central tuvo una extensa carrera internacional y fue uno de los integrantes de la Selección Argentina que llegó a la final del Mundial de Brasil 2014. Comenzó su trayectoria en Estudiantes de La Plata y luego pasó por Olimpo de Bahía Blanca, antes de emigrar al fútbol mexicano para incorporarse a Monterrey. En el conjunto mexicano se convirtió en un referente, ganó títulos locales y conquistó tres ediciones de la Liga de Campeones de la Concacaf. También tuvo un breve paso por la Fiorentina de Italia antes de regresar a Monterrey para terminar su carrera profesional. Juega en La Farma FC, junto con Pavone y Brian Fernández.

La Farma FC, el equipo que cuenta con José María Basanta, Mariano Pavone y Brian Fernández.

Jonatan Cristaldo

Representando en la Copa Potrero a La Martona, el delantero surgió de Vélez Sarsfield y tuvo sus primeras actuaciones destacadas. Su rendimiento le permitió emigrar al fútbol europeo, donde jugó en Metalist de Ucrania y Bologna de Italia. También pasó por Palmeiras de Brasil, Cruz Azul de México, Monterrey y Racing Club, institución en la que tuvo dos etapas y se consagró campeón de la Superliga 2018/19. Además, vistió las camisetas de Vélez, Newell's y Huracán, entre otros equipos. Su última experiencia profesional fue en Independiente Petrolero de Bolivia, durante 2026.

Cristian Lucchetti

El arquero mendocino, conocido como el Laucha, desarrolló una extensa carrera de más de 25 años en el fútbol profesional. Debutó en Banfield, donde tuvo tres etapas y se consagró campeón del Torneo Apertura 2009. También defendió las camisetas de Santos Laguna de México, Racing Club y Boca Juniors. Sin embargo, su paso más prolongado y destacado fue por Atlético Tucumán, institución en la que jugó durante nueve temporadas, consiguió el ascenso a Primera División en 2015 y se convirtió en uno de sus máximos referentes. Su último equipo fue Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde jugó hasta 2023, año en el que anunció su retiro. En la Copa Potrero 2026 integra Operativo Panda, junto con Cristian Erbes.

Leonel Vangioni

El lateral izquierdo surgió de Newell's Old Boys, donde tuvo dos etapas y disputó más de 200 partidos. Su carrera alcanzó uno de sus puntos más altos en River Plate, equipo al que llegó en 2013 y con el que conquistó seis títulos, entre ellos la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015. Después de su exitoso ciclo en Núñez emigró al Milan de Italia y posteriormente jugó en Monterrey de México. También tuvo un paso por Libertad de Paraguay antes de regresar al fútbol argentino para vestir nuevamente la camiseta de Newell's y cerrar su carrera en Quilmes. En la Copa Potrero integra Argentina Streamers junto con Éver Banega.

Cuándo se juega la Copa Potrero 2026

La competencia comenzará el sábado 14 de noviembre y finalizará el lunes 23, cuando se dispute la gran final. Los partidos tendrán lugar en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de Buenos Aires. La primera fase se desarrollará entre el 14 y el 18 de noviembre. Los ocho ganadores de grupo clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen segundos y terceros deberán disputar un repechaje para completar los 16 clasificados. Los encuentros tendrán dos tiempos de 20 minutos, con cinco minutos de descanso. En semifinales y en la final, cada período será de 25 minutos.

Copa Potrero 2026: la lista completa de los 40 equipos participantes

El sorteo determinó la distribución de los conjuntos en ocho zonas de cinco participantes cada una. Así quedaron conformados los grupos:

Grupo A

El Guayo.

Argeave Sports.

La Jaula.

La Banda de Yoba.

Martillazo FC.

Grupo B

Mammana FC.

Baires.

La Farma FC.

Villango FC.

Universidad de Buenos Aires.

Grupo C

La Wilson.

Liga Núñez.

Social y Deportivo.

La Martona.

El Kiosco.

Grupo D

La Crema.

Alto Pasto.

Los Eucaliptos.

Rayo de Barcelona.

Más Fútbol.

Grupo E

TAP San Pedro.

Mamón.

Argentina Streamers.

Gadd AFC.

GOAT FC.

Grupo F

San Alberto.

Federación Colombiana.

RFC.

Nortchamp.

Reconquista.

Grupo G

La Rosario.

GB Sports.

Ciclón.

FC Biri Biri.

Güemes FC.

Grupo H