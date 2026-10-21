Cómo es Wildwood, la película de animación que debutó con 100% de aprobación en Rotten Tomatoes

Wildwood, el esperado regreso de Laika (estudio detrás de Coraline y Kubo and the Two Strings) ya comenzó a despertar la total aprobación de la crítica, debutando con un puntaje de 100% en el sitio Rotten Tomatoes, posicionándose como una de las mejores producciones del año. Las claves sobre la nueva película épica que llega a los cines el 29 de octubre.

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Basada en el libro homónimo de Colin Meloy, dirigida por Travis Knight y escrita por Chris Butler, Wildwood presenta una aventura épica sobre el amor, el sacrificio y la magia que se revela cuando nos atrevemos a mirar más allá de lo familiar.

La historia sigue a la decidida adolescente Prue McKeel, quien emprende una desesperada misión de rescate en el Bosque Impenetrable: un reino mágico oculto a las afueras de Portland, Oregón luego de que su hermano bebé, Mac, es secuestrado por una bandada de cuervos liderada por una misteriosa mujer llamada Alexandra.

Acompañada por su torpe pero leal compañero de clase Curtis Mehlberg, Prue atraviesa un mundo habitado por animales parlantes, bandidos y figuras poderosas impulsadas por el dolor y la ambición. A medida que ambos son arrastrados a un conflicto que amenaza el equilibrio del propio bosque, Prue deberá descubrir una fortaleza y una fe que jamás supo que poseía para salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood.

Quiénes actúan en Wildwood y qué otras películas tiene Laika

El estudio Laika es una referencia mundial en animación stop-motion y responsable de clásicos contemporáneos como Coraline, ParaNorman, The Boxtrolls, Kubo and the Two Strings y Missing Link, todas nominadas al Oscar a Mejor Película Animada. Wildwood cuenta con un elenco de voces encabezado por Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett, Awkwafina, Jacob Tremblay, Tom Waits, Charlie Day y Richard E. Grant, entre otros.